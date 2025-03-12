В Барнауле автосалон предлагает мешок муки или сахара за покупку машины

Покупатели уедут с загруженным багажником

12 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Реклама в автоцентре / Фото: "Русская экономика"

В барнаульском автосалоне появилась необычная акция, призванная повысить продажи новых китайских автомобилей. Покупатель подобного авто сможет получить в подарок мешок муки или сахара – на выбор.

Снимок появился в Telegram-канале "Русская экономика". Сколько муки или сахара в призовом мешке – не уточняется.