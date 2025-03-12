В Барнауле автосалон предлагает мешок муки или сахара за покупку машины
Покупатели уедут с загруженным багажником
12 марта 2025, 08:45, ИА Амител
Реклама в автоцентре / Фото: "Русская экономика"
В барнаульском автосалоне появилась необычная акция, призванная повысить продажи новых китайских автомобилей. Покупатель подобного авто сможет получить в подарок мешок муки или сахара – на выбор.
Снимок появился в Telegram-канале "Русская экономика". Сколько муки или сахара в призовом мешке – не уточняется.
08:48:40 12-03-2025
Еще мешок гречки и коробоку яиц. Тогда еще подумаю.
09:00:41 12-03-2025
Мешок гречки сейчас дешевле чем мешок сахара раза в два.
09:03:04 12-03-2025
Это чтоб мешок песка для балласта не класть.
😆
09:03:51 12-03-2025
Покупатель подобного авто сможет получить в подарок мешок муки или сахара — на выбор.
Без ящика тушёнки "не считово"))
09:05:50 12-03-2025
Смайлика "клоун" не хватает
09:06:21 12-03-2025
А коврики под ноги идут в комплекте или являются доп опцией??
09:16:49 12-03-2025
Это чтоб не гремело? Можно ещё кирпичи загрузить.
А прицепы надо сразу навозом груженые продавать.
09:17:40 12-03-2025
Мешок риса должен быть
09:20:28 12-03-2025
Очередной высер против китаемобиля! Омоде 2 года! Доволен, проблем нет! Берите автотаз и будет вам счастье, барнаульские дилеры!
10:27:55 12-03-2025
Акакий (09:20:28 12-03-2025) Очередной высер против китаемобиля! Омоде 2 года! Доволен, п... а моя подруга встала на этой Омоде где-то в степях Казахстана, тк комп отказался работать. представляете одна, зимой в степи, в чужой стране? даже двери открыть не могла. а там морозы не как у нас, если что.
просидела почти 4 часа и произошло чудо- комп решил, что он отдохнул и готов к дальнейшей поездке.
кстати, коллега тоже застревала на трассе из-за компа, но рядом с городом, летом и на 2 часа всего.
17:52:17 12-03-2025
Элен без ребят (10:27:55 12-03-2025) а моя подруга встала на этой Омоде где-то в степях Казахстан... И что? Хватило ей мешка на четыре часа?
09:25:07 12-03-2025
Модно и навозом багажник забить. Скоро как раз пригодится на саду.
09:30:52 12-03-2025
Мешок китайской лапши тогда уж
09:49:30 12-03-2025
Ящик виски
09:58:16 12-03-2025
Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку ....
11:59:07 12-03-2025
Мешок сахара 3500 руб, щедрый подарок))
13:26:02 12-03-2025
Гость (11:59:07 12-03-2025) Мешок сахара 3500 руб, щедрый подарок))... а можно не надо?
вот если бы девку рыжую красивую - тогда бы можно.
12:12:42 12-03-2025
Я сам готов несколько мешков сахара или муки отбашлять, чтобы за розничную цену купить Тоётку вместо этого г-на.
12:19:06 12-03-2025
Уже не первый раз слышу, что встают и не заводятся. Знакомый рассказал, что трассу перекрыли военные, шла колонна, соседняя машина китайского автопрома так же заглохла и отказывалась заводиться. Пока колонна не уехала она так и не заводилась. Только потом когда колонна уехала машина как невчем не бывало завелась. Толи военные используют глушилуи и машина на них реагирует, то-ли совпадение, но факт есть факт.
17:23:40 12-03-2025
Чтобы подсластить горечь покупки...