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В Барнауле автосалон предлагает мешок муки или сахара за покупку машины

Покупатели уедут с загруженным багажником

12 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Реклама в автоцентре / Фото: "Русская экономика"
Реклама в автоцентре / Фото: "Русская экономика"

В барнаульском автосалоне появилась необычная акция, призванная повысить продажи новых китайских автомобилей. Покупатель подобного авто сможет получить в подарок мешок муки или сахара – на выбор.

Снимок появился в Telegram-канале "Русская экономика". Сколько муки или сахара в призовом мешке – не уточняется.

Иллюстрация от rawpixel.com / freepik.com

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Комментарии 20

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Гость

08:48:40 12-03-2025

Еще мешок гречки и коробоку яиц. Тогда еще подумаю.

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Гость

09:00:41 12-03-2025

Мешок гречки сейчас дешевле чем мешок сахара раза в два.

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Кхм...

09:03:04 12-03-2025

Это чтоб мешок песка для балласта не класть.
😆

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ВВП

09:03:51 12-03-2025

Покупатель подобного авто сможет получить в подарок мешок муки или сахара — на выбор.
Без ящика тушёнки "не считово"))

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Гость

09:05:50 12-03-2025

Смайлика "клоун" не хватает

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Гость

09:06:21 12-03-2025

А коврики под ноги идут в комплекте или являются доп опцией??

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Олег

09:16:49 12-03-2025

Это чтоб не гремело? Можно ещё кирпичи загрузить.
А прицепы надо сразу навозом груженые продавать.

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Гость

09:17:40 12-03-2025

Мешок риса должен быть

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Акакий

09:20:28 12-03-2025

Очередной высер против китаемобиля! Омоде 2 года! Доволен, проблем нет! Берите автотаз и будет вам счастье, барнаульские дилеры!

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Элен без ребят

10:27:55 12-03-2025

Акакий (09:20:28 12-03-2025) Очередной высер против китаемобиля! Омоде 2 года! Доволен, п... а моя подруга встала на этой Омоде где-то в степях Казахстана, тк комп отказался работать. представляете одна, зимой в степи, в чужой стране? даже двери открыть не могла. а там морозы не как у нас, если что.
просидела почти 4 часа и произошло чудо- комп решил, что он отдохнул и готов к дальнейшей поездке.
кстати, коллега тоже застревала на трассе из-за компа, но рядом с городом, летом и на 2 часа всего.

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Гость

17:52:17 12-03-2025

Элен без ребят (10:27:55 12-03-2025) а моя подруга встала на этой Омоде где-то в степях Казахстан... И что? Хватило ей мешка на четыре часа?

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Гость

09:25:07 12-03-2025

Модно и навозом багажник забить. Скоро как раз пригодится на саду.

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Юрий

09:30:52 12-03-2025

Мешок китайской лапши тогда уж

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Гость

09:49:30 12-03-2025

Ящик виски

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Гость

09:58:16 12-03-2025

Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку ....

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Гость

11:59:07 12-03-2025

Мешок сахара 3500 руб, щедрый подарок))

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Musik

13:26:02 12-03-2025

Гость (11:59:07 12-03-2025) Мешок сахара 3500 руб, щедрый подарок))... а можно не надо?
вот если бы девку рыжую красивую - тогда бы можно.

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Гость

12:12:42 12-03-2025

Я сам готов несколько мешков сахара или муки отбашлять, чтобы за розничную цену купить Тоётку вместо этого г-на.

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Владимир

12:19:06 12-03-2025

Уже не первый раз слышу, что встают и не заводятся. Знакомый рассказал, что трассу перекрыли военные, шла колонна, соседняя машина китайского автопрома так же заглохла и отказывалась заводиться. Пока колонна не уехала она так и не заводилась. Только потом когда колонна уехала машина как невчем не бывало завелась. Толи военные используют глушилуи и машина на них реагирует, то-ли совпадение, но факт есть факт.

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Вася

17:23:40 12-03-2025

Чтобы подсластить горечь покупки...

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