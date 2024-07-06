Барнаульский автовокзал оцепили полицейские

По словам читателя amic.ru, внутрь никого не пускали

06 июля 2024, 19:12, ИА Амител

Оцепление у вокзала в Барнауле / Фото: читатель amic.ru

Сотрудники полиции оцепили здание автовокзала в Барнауле. Как сообщили amic.ru читатели, это произошло около 18:00.

По словам подписчицы Telegram-канала, никого не пускают внутрь здания. Посадка на междугородние автобусы проходит на площади перед автовокзалом.

Что именно произошло – пока неизвестно. Не исключено, что поступило очередное сообщение о "минировании". Схожая ситуация произошла с вокзалом в мае – тогда его оцепили схожим образом.