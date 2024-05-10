Краевые власти прокомментировали информацию о минировании барнаульского автовокзала
Сообщение оказалось ложным
10 мая 2024, 17:45, ИА Амител
Эвакуация автовокзала / Фото: "Инцидент Барнаул"
Власти Алтайского края прокомментировали информацию о минировании барнаульского автовокзала. Сообщения о взрывчатке не подтвердились.
Посетителей эвакуировали, а само здание обследовали специалисты и кинологи. Отмечается, что подобная информация уже распространялась об учебных заведениях Барнаула, Рубцовска, Каменского, Ребрихинского районов.
"Ложные сообщения на такие темы продолжают распространяться не только в нашем крае, но и в других регионах страны. Все это элементы гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны спецслужбами Украины", – заявили краевые власти.
Жителей и гостей региона попросили соблюдать спокойствие.
09:20:18 11-05-2024
А затем, на развалинах часовни ... И далее по тексту. p/s А ещё и водителям двадцатого маршрута, они же зарплату понижали... Верим-с. Хе-хе