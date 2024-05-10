Краевые власти прокомментировали информацию о минировании барнаульского автовокзала

Сообщение оказалось ложным

10 мая 2024, 17:45, ИА Амител

Эвакуация автовокзала / Фото: "Инцидент Барнаул"

Власти Алтайского края прокомментировали информацию о минировании барнаульского автовокзала. Сообщения о взрывчатке не подтвердились.

Посетителей эвакуировали, а само здание обследовали специалисты и кинологи. Отмечается, что подобная информация уже распространялась об учебных заведениях Барнаула, Рубцовска, Каменского, Ребрихинского районов.

"Ложные сообщения на такие темы продолжают распространяться не только в нашем крае, но и в других регионах страны. Все это элементы гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны спецслужбами Украины", – заявили краевые власти.

Жителей и гостей региона попросили соблюдать спокойствие.