Барнаульский автовокзал проиграл спор за площадь для платной парковки и маневров
Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу и оставил вердикт без изменения
06 июля 2023, 06:31, ИА Амител
Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу Барнаульского автовокзала на решения нижестоящих инстанций в споре с Алтайкрайимуществом за право на аренду земли. Как сообщает "Банкфакс", предприятие лишилось площади перед зданием — она использовалась для платной парковки машины и маневров междугородних автобусов.
Иск был принят в мае 2022 года. Спорная территория составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Автовокзал уточнял, что использование соответствует техническим характеристикам, а отказ в аренде нарушает правила автовокзала на занятие предпринимательством без ограничений. Кроме того, организация не может нормально функционировать без площади — она используется как подъездная дорога, в том числе и к железнодорожному вокзалу.
Алтайкрайимущество настаивало, что спорный участок относится к землям общего пользования. Выступающие со стороны органа подчеркивали, что автовокзал незаконно занимает участок под платную автостоянку, а въезд и выезд транспорта осуществляется с другой территории. Кроме того, в 2020 году представители Автовокзала уже оспаривали отказ в предоставлении ему указанного земельного участка, и тогда в этом было отказано.
В разбирательствах была и третья сторона — комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. Там объяснили, что в 2012 году между ООО "Барнаульский автовокзал" и Управлением имущественных отношений Алтайского края был заключен договор аренды земельного участка сроком на пять лет. Участок передавался для благоустройства и организации маневров прибывающих в Барнаул междугородних автобусов. Однако автовокзал использовал его для стоянки транспортных средств, таксистов, там же поставили будку для охраны. В 2017 году чиновники отказали в продлении договора.
Судебные тяжбы шли с 2022 года — тогда, в августе, Арбитражный суд отказал автовокзалу в иске, а в ноябре — Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Следующие инстанции также не помогли автовокзалу сохранить часть территории.
07:11:15 06-07-2023
Убирайте автовокзал и ж/д вокзал. Там рядом человейники настроили и постоянный галдёж по громкоговорителям мешает людям спать
08:57:12 06-07-2023
Гость (07:11:15 06-07-2023) Убирайте автовокзал и ж/д вокзал. Там рядом человейники наст... Переезжай и нет проблем))
09:45:30 06-07-2023
Гость (07:11:15 06-07-2023) Убирайте автовокзал и ж/д вокзал. Там рядом человейники наст... Видели, где квартиры покупали. А вообще они изначально на общаги похожи и спроектированы так же (как и все жилые постройки Ракшина), поэтому не кого обижаться
10:55:36 06-07-2023
Гость (07:11:15 06-07-2023) Убирайте автовокзал и ж/д вокзал. Там рядом человейники наст... вы серьезно? лучше уж это гэ понастроенное снести, как уродующее облик города. а суточные понаехавшие пусть живут в других местах.
08:23:26 06-07-2023
И что теперь будет делать Алексей Кононович? Сносить стоянку? Обратиться с иском в ЕСПЧ? И если с 2017 года было отказано в аренде участка, то на каком основании там собирались автовокзалом денежки? Прокуратура не хочет проверить законность сбора денег?
08:28:46 06-07-2023
Раньше такая просторная площадь была перед вокзалами, выглядело все более менее величественно, а сейчас каждый метр земли в центре осваивают под бизнес. Напоминает городушки. Еще и жилой комплекс построили у вокзалов, вот где люди сходить с ума будут от звуков поездов и громкоговорителей автовокзала)) Не уж то нельзя делать все для людей, а не для денег?
09:08:49 06-07-2023
Гость (08:28:46 06-07-2023) Раньше такая просторная площадь была перед вокзалами, выгляд... Людей насильно заставляют покупать квартиры в домах около вокзалов и селиться в них?
09:40:53 06-07-2023
Чучмек (09:08:49 06-07-2023) Людей насильно заставляют покупать квартиры в домах около во... Да там в основном деревенские покупают да мигранты из тёплых республик бывшего СССР, этому контингенту не до человеческих условий, лишь бы закрепиться в городе. Аура у вокзалов конечно вредная, это аксиома. Зарождается новое гетто, похлеще спальных районов.
13:00:45 06-07-2023
Чучмек (09:08:49 06-07-2023) Людей насильно заставляют покупать квартиры в домах около во... Строить не надо там, где нет условий для жизни.
10:49:15 06-07-2023
Автовокзал вообще. Уже не знают за что деньги взять. Скоро за воздух внутри платить нужно будет.
14:39:24 06-07-2023
Конононович лет 20 лишних на свободе ходит.