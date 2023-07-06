Барнаульский автовокзал проиграл спор за площадь для платной парковки и маневров

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу и оставил вердикт без изменения

06 июля 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: tourister.ru

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу Барнаульского автовокзала на решения нижестоящих инстанций в споре с Алтайкрайимуществом за право на аренду земли. Как сообщает "Банкфакс", предприятие лишилось площади перед зданием — она использовалась для платной парковки машины и маневров междугородних автобусов.

Иск был принят в мае 2022 года. Спорная территория составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Автовокзал уточнял, что использование соответствует техническим характеристикам, а отказ в аренде нарушает правила автовокзала на занятие предпринимательством без ограничений. Кроме того, организация не может нормально функционировать без площади — она используется как подъездная дорога, в том числе и к железнодорожному вокзалу.

Алтайкрайимущество настаивало, что спорный участок относится к землям общего пользования. Выступающие со стороны органа подчеркивали, что автовокзал незаконно занимает участок под платную автостоянку, а въезд и выезд транспорта осуществляется с другой территории. Кроме того, в 2020 году представители Автовокзала уже оспаривали отказ в предоставлении ему указанного земельного участка, и тогда в этом было отказано.

В разбирательствах была и третья сторона — комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. Там объяснили, что в 2012 году между ООО "Барнаульский автовокзал" и Управлением имущественных отношений Алтайского края был заключен договор аренды земельного участка сроком на пять лет. Участок передавался для благоустройства и организации маневров прибывающих в Барнаул междугородних автобусов. Однако автовокзал использовал его для стоянки транспортных средств, таксистов, там же поставили будку для охраны. В 2017 году чиновники отказали в продлении договора.

Судебные тяжбы шли с 2022 года — тогда, в августе, Арбитражный суд отказал автовокзалу в иске, а в ноябре — Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Следующие инстанции также не помогли автовокзалу сохранить часть территории.