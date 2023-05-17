Правда, есть один нюанс

17 мая 2023, 07:21, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле оставят после завершения реконструкции путепровода на проспекте Ленина в конце 2023 года. Об этом в программе "Переговорка" заявил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Правда, есть один нюанс: выделенки оставят не везде. А где именно – сейчас расскажем.

Почему власти хотят сохранить выделенные полосы?

Они оказались очень эффективными. Если изначально многие барнаульцы, по словам чиновника, были скептически настроены к выделенным полосам, то спустя год даже скептики оценили их эффективность. Более того, часть барнаульцев пересели с автомобилей на автобусы, чтобы быстрее добраться на работу по выделенной полосе.

"Ремонт моста показал, что мы смогли разгрузить участки, где раньше был затор. Если раньше автобус добирался из одной части города в другую полчаса, то сейчас – в два раза быстрее. Выделенные полосы необходимо оставить. Если мы отдадим её для автомобилей, то ситуация глобально для них не поменяется. А вот пользователи общественного транспорта будут находиться в более комфортных условиях. Мы видим, что благодаря выделенкам сократились простои автобусов и регулярно за это получаем благодарности от барнаульцев. Мы хотим сохранить полосы и постараемся это сделать там, где нужно", – отметил Антон Шеломенцев.

Где оставят выделенные полосы?

Лишь там, где они будут необходимы. Особенно мэрии нравится вариант оставить полосу для общественного транспорта на проспекте Строителей, о чём уже давно мечтают большинство барнаульцев.

Также, по словам Антона Шеломенцева, есть необходимость оставить полосу на проспекте Ленина и улице Челюскинцев.

Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, было решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток.

Полный выпуск программы "Переговорка" с Антоном Шеломенцевым смотрите в ближайшие дни на сайте amic.ru.