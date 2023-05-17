Наследие моста. В Барнауле могут сохранить выделенки для общественного транспорта
Правда, есть один нюанс
17 мая 2023, 07:21, Вячеслав Кондаков
Выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле оставят после завершения реконструкции путепровода на проспекте Ленина в конце 2023 года. Об этом в программе "Переговорка" заявил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Правда, есть один нюанс: выделенки оставят не везде. А где именно – сейчас расскажем.
Почему власти хотят сохранить выделенные полосы?
Они оказались очень эффективными. Если изначально многие барнаульцы, по словам чиновника, были скептически настроены к выделенным полосам, то спустя год даже скептики оценили их эффективность. Более того, часть барнаульцев пересели с автомобилей на автобусы, чтобы быстрее добраться на работу по выделенной полосе.
"Ремонт моста показал, что мы смогли разгрузить участки, где раньше был затор. Если раньше автобус добирался из одной части города в другую полчаса, то сейчас – в два раза быстрее. Выделенные полосы необходимо оставить. Если мы отдадим её для автомобилей, то ситуация глобально для них не поменяется. А вот пользователи общественного транспорта будут находиться в более комфортных условиях. Мы видим, что благодаря выделенкам сократились простои автобусов и регулярно за это получаем благодарности от барнаульцев. Мы хотим сохранить полосы и постараемся это сделать там, где нужно", – отметил Антон Шеломенцев.
Где оставят выделенные полосы?
Лишь там, где они будут необходимы. Особенно мэрии нравится вариант оставить полосу для общественного транспорта на проспекте Строителей, о чём уже давно мечтают большинство барнаульцев.
Также, по словам Антона Шеломенцева, есть необходимость оставить полосу на проспекте Ленина и улице Челюскинцев.
Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, было решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток.
Полный выпуск программы "Переговорка" с Антоном Шеломенцевым смотрите в ближайшие дни на сайте amic.ru.
07:47:55 17-05-2023
А общественный транспорт будет?
08:48:39 17-05-2023
Как пользователь ОТ не вижу пользы от выделенки на Ленина
09:07:44 17-05-2023
Гость (08:48:39 17-05-2023) Как пользователь ОТ не вижу пользы от выделенки на Ленина... Автовладелец спалился.
09:11:20 17-05-2023
Как пользователь ОТ выражаю благодарность за выделенку на пр. Ленина. Я первый год добираюсь так комфортно до работы. И будет отлично, если ее оставят и после реконструкции путепровода.
09:24:17 17-05-2023
Гость (09:11:20 17-05-2023) Как пользователь ОТ выражаю благодарность за выделенку на пр... И на Строителей обязательно!
09:18:36 17-05-2023
Спасибо за выделенку на Строителей. Пролетаем со свистом этот участок на автобусе.
09:21:30 17-05-2023
на челюскинцев и сейчас на выделенке полно машин
09:33:38 17-05-2023
На Аносова сделали выделенку, а что толку? Никто ничего не контролирует, все подряд внаглую прутся как бараны. С Ленинского уже даже не со 2-й, а с 3-полосы начали поворачивать на Аносова, постоянно заторы по утрам в час пик! ГАЙцы совсем уже обленились!
09:34:41 17-05-2023
Убрать все выделенки. До разлома моста нормально ездили.
13:03:24 17-05-2023
Гость (09:34:41 17-05-2023) Убрать все выделенки. До разлома моста нормально ездили.... Ужасно ездили. В пробках автобусы вечно стояли на Строителей. А сейчас даже в час пик быстро проезжают эти участки.
10:05:26 17-05-2023
Город общественный транспорт , скорую помощь и пожарных должен выделять всегда ! На этом стоит город, не будет приоритета у служебного транспорта - не будет и города, будет ГЕТТО!
10:22:55 17-05-2023
От выделенных полос реально есть польза! Просто нужно грамотно все продумать.
11:13:19 17-05-2023
На 24-м маршруте от 1 до 3 автобусов- хоть завыделяйтесь полосами!!!
11:13:52 17-05-2023
Водители ОТ и так ездят как хотят, а дальше будет хуже, если сейчас сотрудники ГИБДД говорят , что сейчас не могут наказывать за некоторые нарушения ПДД, только в случае ДТП, иначе водителей не будет, а по сути они правы у половины как минимум надо права отобрать пожизненно, и тогда ездить будет не кому.
12:16:27 17-05-2023
Оставить на Ленина и Строителей! На Челюскинцев...не знаю обстановку до и после выделенки. Сам езжу на авто, на выделенки НЕ лезу, если не пускают ни в какую в ряд, то приходится иногда...но это было пару раз.
12:52:03 17-05-2023
гость (11:13:52 17-05-2023) Водители ОТ и так ездят как хотят, а дальше будет хуже, если... Это точно. На Стопах не останавливаются, повороты при перестроении не включают, перестраиваются как бараны. И никто не штрафует. Столько денег пролетает мимо кассы. А потом "где деньги взять, бюджет же убыточный"!
13:32:01 17-05-2023
Люди о зарплате хорошей мечтают, а не о выделенных полосах.
13:52:16 17-05-2023
От выделенных полос реально есть польза! Просто нужно грамотно все продумать. Только нужно бордюр поставить или столбик выдвижной . А пока правильные яицилопы в пробке стоят их по выделенки караван оборзевших обехал.
07:24:21 18-05-2023
С транспортом только не все хорошо. Его мало, он в плохом состоянии, водители летают страшно смотреть. С транспортом что то нужно решать.
01:42:58 22-05-2023
Транспортный налог уменьшить на треть, полосу отобрали -транспортный налог уменьшили, а то получается что все кто от невозможности ездить на СВОЕЙ машине едет бесплатно в пропер...ном автобусе ездят за счет тех кто может позволить себе комфортное с кондюком передвижение на личном автомобиле, я НИКОГДА не сяду в автобус пока моя машина сможет передвигаться. Ибо на автобусе мне до работы с экскурсией по городу с вихляниями дубового маршрута(это если влез утром) один час с минутами, а на машине 20-25 минут
13:52:25 08-06-2023
Трамвай 7 оставьте на текущем маршруте. Стало гораздо удобнее на нем ездить