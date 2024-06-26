Барнаульский биолог объяснила, зачем комары пьют кровь
Самцам, например, для питания она не нужна
26 июня 2024, 17:16, ИА Амител
Этим летом на Алтае много комаров, кусающих людей и животных. Биолог АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, почему они пьют кровь.
Кровь составляет основу рациона комаров, потому что она богата белками и питательными веществами. Кровью питаются только самки комаров, и нужна она для размножения.
Одна самка комара может отложить яйца несколько раз за свою жизнь (около месяца), перед каждым разом она будет вылетать в поисках новой жертвы. А вот самцы для питания довольствуются нектаром и соком растений.
Кстати, кровью питаются не все виды комаров, а только некоторые. Например, комар-пискун и крупный комар-долгоножка, который совсем не опасен.
17:19:30 26-06-2024
Только комарихи.
17:36:47 26-06-2024
Они ей сами рассказали?
17:48:41 26-06-2024
Для жертв ЕГЭ объяснил.
18:18:27 26-06-2024
эти комариные с... самки очень неприятные
18:27:37 26-06-2024
самки гомосапиенс тоже пьют кровь но только с самцов
22:41:29 26-06-2024
Гость (18:27:37 26-06-2024) самки гомосапиенс тоже пьют кровь но только с самцов... они начинают не с крови, но заканчивают ей)))
18:40:19 26-06-2024
Этим летом на Алтае много комаров, кусающих людей и животных---а они обычно асфальт грызут?
20:19:32 26-06-2024
А самцы-комары кровью не питаются, а летают на чай к мухам-цокотухам
20:25:48 26-06-2024
Я знал, что от баб все беды)
20:33:12 26-06-2024
вот а то мы в школу не ходили
22:54:05 26-06-2024
огромное спасибо за обьяснение, просто были в шоке, страх перед этими маленькими монстрами, которые охотятся за биоматериалами россиян
23:28:05 26-06-2024
Да за грехи....в выборах прошлом году....
23:41:29 26-06-2024
Не понимаю зачем пьют кровь у людей, это же вечная смерть.
07:47:33 27-06-2024
Бабы кровь пьют
08:54:21 27-06-2024
"На Алтае много комаров" А ведь совсем недавно, "специалисты" объясняли что в этом году из-за заморозков комаров будет мало. Кому верить?
10:25:18 27-06-2024
гость (08:54:21 27-06-2024) "На Алтае много комаров" А ведь совсем недавно, "специалисты... Да, ссылались на зоолога из Бийского педуниверситета, не буду называть фамилию и еще якобы дожди им крылья смачивали они погибали.
12:13:12 27-06-2024
гость (08:54:21 27-06-2024) "На Алтае много комаров" А ведь совсем недавно, "специалисты... Похоже эта же и рассказывала , сидя в кабинете с кондиционером , ученые которых мы заслужили
09:16:14 27-06-2024
Это ещё фигня... самка богомола во время спаривания самцу голову откусывает... так что кончает богомол уже без мозгов... вот видите, всё как людей!