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Барнаульский биолог объяснила, зачем комары пьют кровь

Самцам, например, для питания она не нужна

26 июня 2024, 17:16, ИА Амител

Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/966221
Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/966221

Этим летом на Алтае много комаров, кусающих людей и животных. Биолог АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, почему они пьют кровь.

Кровь составляет основу рациона комаров, потому что она богата белками и питательными веществами. Кровью питаются только самки комаров, и нужна она для размножения.

Одна самка комара может отложить яйца несколько раз за свою жизнь (около месяца), перед каждым разом она будет вылетать в поисках новой жертвы. А вот самцы для питания довольствуются нектаром и соком растений.

Кстати, кровью питаются не все виды комаров, а только некоторые. Например, комар-пискун и крупный комар-долгоножка, который совсем не опасен.

комары

Комментарии 18

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Гость

17:19:30 26-06-2024

Только комарихи.

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Шурик

17:36:47 26-06-2024

Они ей сами рассказали?

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Гость

17:48:41 26-06-2024

Для жертв ЕГЭ объяснил.

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Элен без ребят

18:18:27 26-06-2024

эти комариные с... самки очень неприятные

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Гость

18:27:37 26-06-2024

самки гомосапиенс тоже пьют кровь но только с самцов

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Гость

22:41:29 26-06-2024

Гость (18:27:37 26-06-2024) самки гомосапиенс тоже пьют кровь но только с самцов... они начинают не с крови, но заканчивают ей)))

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Гость

18:40:19 26-06-2024

Этим летом на Алтае много комаров, кусающих людей и животных---а они обычно асфальт грызут?

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Гость

20:19:32 26-06-2024

А самцы-комары кровью не питаются, а летают на чай к мухам-цокотухам

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Стрекоза

20:25:48 26-06-2024

Я знал, что от баб все беды)

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Мусик

20:33:12 26-06-2024

вот а то мы в школу не ходили

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Гость

22:54:05 26-06-2024

огромное спасибо за обьяснение, просто были в шоке, страх перед этими маленькими монстрами, которые охотятся за биоматериалами россиян

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Гость

23:28:05 26-06-2024

Да за грехи....в выборах прошлом году....

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Гость

23:41:29 26-06-2024

Не понимаю зачем пьют кровь у людей, это же вечная смерть.

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Гость

07:47:33 27-06-2024

Бабы кровь пьют

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гость

08:54:21 27-06-2024

"На Алтае много комаров" А ведь совсем недавно, "специалисты" объясняли что в этом году из-за заморозков комаров будет мало. Кому верить?

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Гость1

10:25:18 27-06-2024

гость (08:54:21 27-06-2024) "На Алтае много комаров" А ведь совсем недавно, "специалисты... Да, ссылались на зоолога из Бийского педуниверситета, не буду называть фамилию и еще якобы дожди им крылья смачивали они погибали.

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Ольга

12:13:12 27-06-2024

гость (08:54:21 27-06-2024) "На Алтае много комаров" А ведь совсем недавно, "специалисты... Похоже эта же и рассказывала , сидя в кабинете с кондиционером , ученые которых мы заслужили

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Гость

09:16:14 27-06-2024

Это ещё фигня... самка богомола во время спаривания самцу голову откусывает... так что кончает богомол уже без мозгов... вот видите, всё как людей!

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