Барнаульский биолог объяснила, зачем комары пьют кровь

Самцам, например, для питания она не нужна

26 июня 2024, 17:16, ИА Амител

Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/966221

Этим летом на Алтае много комаров, кусающих людей и животных. Биолог АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, почему они пьют кровь.

Кровь составляет основу рациона комаров, потому что она богата белками и питательными веществами. Кровью питаются только самки комаров, и нужна она для размножения.

Одна самка комара может отложить яйца несколько раз за свою жизнь (около месяца), перед каждым разом она будет вылетать в поисках новой жертвы. А вот самцы для питания довольствуются нектаром и соком растений.

Кстати, кровью питаются не все виды комаров, а только некоторые. Например, комар-пискун и крупный комар-долгоножка, который совсем не опасен.