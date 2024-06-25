"Пугать не должно". Губернатор Томенко рассказал, как борется с "комариным бумом"
Комары и мошки атакуют барнаульцев последние две недели
25 июня 2024, 15:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал нашествие комаров и мошек, которое наблюдается в Алтайском крае последние две недели. Глава региона отметил, что данное явление – сезонное, а потому его бояться не нужно. Об этом он заявил в интервью "Катуни 24".
"Жителей Алтайского края это пугать сильно не должно. Периодически, нет-нет, но такие годы случаются, когда такое нашествие комаров и мошки. Успокаивает, что это сезонное явление", – отметил Томенко.
Он добавил, что в Барнауле регулярно травят насекомых. Но не всегда это приводит к должному результату.
"На прошлой неделе комаров травили-травили, дождь прошел – все, переделывай. Аллеи, парки, площади обрабатывают, иногда это дает хороший эффект, иногда – не очень", – признал глава региона.
Губернатор также рассказал, что сам вынужден спасаться от нашествия насекомых.
"Я, как и все, борюсь с этим: где побрызгаешься, где ходишь руками машешь. Ждем стрекозу", – добавил Томенко.
15:51:11 25-06-2024
он.борется.сам)
15:59:09 25-06-2024
И комары нормальное явление и снег зимой на дорогах и отсутствие ливневок, не пугайтесь барнаульцы
16:06:21 25-06-2024
Ну спасибо, теперь я спокоен!
16:06:27 25-06-2024
Мне кажется, что комариный бум в Барнауле каждое лето. В городе всегда их полно. Дома спасают сетки. На улице, даже в жару, ветровка х/б, обрызганная репеллентом.
16:29:23 25-06-2024
Ипотека - жителей Алтайского края это пугать сильно не должна. Периодически, нет-нет, но такие годы случаются, когда приходится ее выплачивать. Успокаивает, что это не на всю жизнь, как и комары.
16:41:11 25-06-2024
огромное спасибо за борьбу!!! надеемся, что к сентябрю- октябрю победа над комарами будет в нашу пользу!!!
18:07:44 25-06-2024
стрекоза позавчера была. летала в огороде. жирненькая.
18:40:21 25-06-2024
Комары же все вымерзли? Как ранее сообщалось.
20:50:09 25-06-2024
Вы зачем по пустому на губера наваливаетесь. Ведь нормальный мужик-и деловой и по человечески себя ведет.
23:59:51 25-06-2024
без комментариев (20:50:09 25-06-2024) Вы зачем по пустому на губера наваливаетесь. Ведь нормальный... Губера все должно касаться. Проблема комаров есть - есть. И она не такая маленькая, как кажется. Хотя бы решить проблему с репеллентами в торговых точках и снизить (дотировать) на них цену. А решения есть не такие легкие и быстрые , но есть.
Первая победа была одержана в Средней Азии и на юге Азербайджана — там малярия свирепствовала. Заболоченные места осушались, воду обрабатывали химикатами вредными для личинок комаров и малярия пошла на спад. Долгое время малярийным местом было Черноморское побережье в районе Сочи. Рельеф местности сильно изменили и выровняли, мелкие водоёмы убрали. В оставшиеся выпускали специально завезённую рыбку гамбузию, которая питается личинками комаров. В Сочи высадили эвкалипт, платан и другие деревья, которые «высасывают» воду из земли и активно работают как дренаж. Все это к 1960-м сделало Сочи таким, как мы его знаем сейчас.
00:02:27 26-06-2024
На территории города Москвы большинство водоемов обрабатывают специальными реагентами от личинок комаров, что существенно снижает их численность, почему у нас это нельзя сделать?
10:45:33 26-06-2024
Гость (00:02:27 26-06-2024) На территории города Москвы большинство водоемов обрабатываю... потому же, почему вам просто на снег грязь сыпят, а в Москве снег убирают, а дороги покрывают реагентами.
Здесь вам не Сочи. Здесь край ссыльных, сюда отправляли жить в наказанеие.
04:10:44 26-06-2024
А почему в СССР их почти небыло?
Травить нужно насекомых по полной.
НОВОАЛТАЙСК их тьма.
Спасите.... SOS..
08:45:20 26-06-2024
это я могу ждать, а губернатор имеет по силе власти возможности заказать выращивание стрекоз в инкубаторах. наверно это дешевле, безопаснее и эффективнее чем травить.
09:21:44 26-06-2024
Зимой нет-нет, а снег выпадает, ну тоже как-то надо с ним бороться. Хорошо что это явление сезонное. Приходит весна и снега как не бывало.
21:20:37 26-06-2024
Зима придёт, и всё наладится. С комарами точно.