"Пугать не должно". Губернатор Томенко рассказал, как борется с "комариным бумом"

Комары и мошки атакуют барнаульцев последние две недели

25 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Комар на коже человека / Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал нашествие комаров и мошек, которое наблюдается в Алтайском крае последние две недели. Глава региона отметил, что данное явление – сезонное, а потому его бояться не нужно. Об этом он заявил в интервью "Катуни 24".

"Жителей Алтайского края это пугать сильно не должно. Периодически, нет-нет, но такие годы случаются, когда такое нашествие комаров и мошки. Успокаивает, что это сезонное явление", – отметил Томенко.

Он добавил, что в Барнауле регулярно травят насекомых. Но не всегда это приводит к должному результату.

"На прошлой неделе комаров травили-травили, дождь прошел – все, переделывай. Аллеи, парки, площади обрабатывают, иногда это дает хороший эффект, иногда – не очень", – признал глава региона.

Губернатор также рассказал, что сам вынужден спасаться от нашествия насекомых.