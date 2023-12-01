Участие в торгах по продаже земли и недостроя приняли два претендента

01 декабря 2023, 09:14, ИА Амител

Площадка в Научном Городке / Фото: torgi.gov.ru

В Барнауле прошел аукцион, на котором реализовали заброшенную стройплощадку. На ней еще в конце 1980-х годов начали возводить дом на 68 квартир, но практически сразу работы замерли, а участок 80 соток обнесли высоким бетонным забором. Однако уже вскоре здесь вновь может закипеть строительная жизнь: землю вместе с недостроем (его готовность всего 7%) за 20,6 млн рублей забрал барнаульский бизнесмен.

Аукцион заинтересовал двух участников: компанию "Т-Строй", которая сейчас возводит 17-этажный дом на ул. Никитина, 10, и предпринимателя Сергея Полеводу. Он является руководителем и одним из учредителей Алтайской финансовой компании, работающей в сфере инвестирования.

Площадка в Научном Городке / Фото: torgi.gov.ru

По условиям торгов каждый из претендентов должен был обозначить сумму, за которую он готов приобрести имущество. Так как от "Т-Строй" предложений не поступило, победителем аукциона стал Полевода, предложивший за участок 20,6 млн рублей (начальная цена продажи).

Участок передан бизнесмену в собственность, поэтому жестких сроков, в которые ему нужно возвести дом, нет. Известно, что существующие конструкции, имеющиеся на участке, – железобетонные блоки, перекрытия и кирпичная кладка, – скорее всего, при новом строительстве демонтируют.