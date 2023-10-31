Здание успели возвести лишь на 7%

31 октября 2023, 12:15, ИА Амител

























Площадка в Научном Городке / Фото: torgi.gov.ru

В поселке Научный Городок на торги выставили два земельных участка с недостроенным многоквартирным домом. Площадка по периметру огорожена забором и расположена в квартале, где уже построены 13 многоэтажек и детский сад.

В документации к торгам указано, что объект находится в государственный собственности, готов лишь на 7%: вырыт котлован, начат фундамент. Общая площадь застройки составляет 1567 квадратных метров. На участке есть неиспользованный строительный материал.

"Объект незавершенного строительства – 68-квартирный жилой дом, представляет собой строительные конструкции в виде железобетонных блоков, перекрытий и кирпичной кладки. Согласно сведениям из ЕГРН, степень готовности объекта незавершенного строительства 7%. Ограждение выполнено из металлических и железобетонных конструкций. Объекты в финансово-хозяйственной деятельности не используются. Земельные участки с кадастровыми номерами используются по целевому назначению – для размещения многоэтажной застройки", – сказано в документации.

Когда начато строительство на территории, не сообщается. Однако указано, что работы прекратились в начале августа 2016 года. За это время площадка заросла деревьями и кустарниками. Территория огорожена забором, который закреплен за ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Начальная цена земли и недостроя составляет 20,6 млн рублей. Аукцион пройдет 24 ноября.