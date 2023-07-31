НОВОСТИПроисшествия

Барнаульский бизнесмен пытался продать детали для БМП за границу

Сделку накрыли сотрудники ФСБ, которые обнаружили у предпринимателя много запчастей для военной техники

31 июля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Директора одного из барнаульских предприятий задержали по подозрению в продаже деталей для БМП за рубеж. Об этом сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Фирма, которую возглавлял задержанный, специализировалась на поставках промышленного оборудования. Руководитель собирался заработать на продаже запчастей для военной техники в Центральную Азию, организовал доставку транспортной компанией, но сделку накрыли сотрудники ФСБ.

В посылке обнаружили детали, предназначенные для  БМП-1 и БМП-2. Также запчасти для военной техники нашли в гараже подозреваемого. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 14

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ВВП

14:30:47 31-07-2023

Вот интересно, он их на свалке нашёл, или их на металлолом сдали?

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11

14:35:45 31-07-2023

ВВП (14:30:47 31-07-2023) Вот интересно, он их на свалке нашёл, или их на металлолом с... некоторые детали двойного назначения, например на вездеход...

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ВВП

14:59:21 31-07-2023

11 (14:35:45 31-07-2023) некоторые детали двойного назначения, например на вездеход..... А при чём тогда ФСБ, на Украину решил продать? Тогда да!

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Гость

14:47:49 31-07-2023

ВВП (14:30:47 31-07-2023) Вот интересно, он их на свалке нашёл, или их на металлолом с... моеж не на свалке, а на СВОлке

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Олег

14:57:13 31-07-2023

Ну-ну . А фото сцепления к чему. Смотря что продал. Газпром хохлам за транзит газа шлёт. Лукоил салярой хохлов снабжает, а Росатом увеличил в 2,5 поставки ядерного топлива в США. И только мелкий перекуп из Барнаула -враг народа.

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Гость

16:22:02 31-07-2023

Олег (14:57:13 31-07-2023) Ну-ну . А фото сцепления к чему. Смотря что продал. Газпром ... Газпром, Лукойл и Росатом наполовину государственные, поэтому от них идут бабки в бюджет, за счет которого бандеровцев мочат. А мелкий частный перекуп решил бандеровцам помочь. Вряд ли на часть вырученных денег он хотел закупить снаряды для армии, чтобы бандеровцев мочить. Но я бы посоветовал его адвокату так говорить. Тогда он будет как Газпром, Лукойл и Росатом, только мелкий

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Гость

17:43:53 31-07-2023

Олег (14:57:13 31-07-2023) Ну-ну . А фото сцепления к чему. Смотря что продал. Газпром ... Каждый на своем месте должен держать ответ за свои действия, а не кивать на других. Из-за этих кивков и бардак.

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Гость

15:02:00 31-07-2023

Коробки передач для БТР вполне гражданские

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Гость

15:38:20 31-07-2023

Что за детали. Прицел ТКН 3 п? орудие 2а28? ПКТ? Или двигатель, каток, сидушку из десантного отделения?

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Гость

16:24:22 31-07-2023

Не так страшен черт, как его "нарисовали"..

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Гость

16:50:13 31-07-2023

Гость (16:24:22 31-07-2023) Не так страшен черт, как его "нарисовали"..... Может и не страшен, но точно черт.

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Гость

19:41:52 31-07-2023

молодцы силовики!!!! присекли важную гостайну, не дали врагам скопировать наши уникальные технологии!!!

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Владимир

09:29:57 08-08-2023

Гость (15:38:20 31-07-2023) Что за детали. Прицел ТКН 3 п? орудие 2а28? ПКТ? Или двигате... ТКН-3Б (К-3Б) не прицел, а прибор наблюдения с ночной ветвью.

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Владимир

09:42:00 08-08-2023

У двигателя для БМП-1 и БМП-2 есть вполне мирный клон под названием Д250НР, который отличался от оборонного только регулировкой топливного насоса. Ограничением максимальных оборотов решали задачу увеличения ресурса работы двигателя. Сделано это было барнаульским заводом "Трансмаш" по просьбе рубцовского машзавода. Такой двигатель устанавливался на гусеничные машины для бездорожья ГПЛ-520, УГШ-521, изготавливаемые РМЗ в 90-е годы.

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