Барнаульский бизнесмен пытался продать детали для БМП за границу
Сделку накрыли сотрудники ФСБ, которые обнаружили у предпринимателя много запчастей для военной техники
31 июля 2023, 14:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Директора одного из барнаульских предприятий задержали по подозрению в продаже деталей для БМП за рубеж. Об этом сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.
Фирма, которую возглавлял задержанный, специализировалась на поставках промышленного оборудования. Руководитель собирался заработать на продаже запчастей для военной техники в Центральную Азию, организовал доставку транспортной компанией, но сделку накрыли сотрудники ФСБ.
В посылке обнаружили детали, предназначенные для БМП-1 и БМП-2. Также запчасти для военной техники нашли в гараже подозреваемого.
14:30:47 31-07-2023
Вот интересно, он их на свалке нашёл, или их на металлолом сдали?
14:35:45 31-07-2023
ВВП (14:30:47 31-07-2023) Вот интересно, он их на свалке нашёл, или их на металлолом с... некоторые детали двойного назначения, например на вездеход...
14:59:21 31-07-2023
11 (14:35:45 31-07-2023) некоторые детали двойного назначения, например на вездеход..... А при чём тогда ФСБ, на Украину решил продать? Тогда да!
14:47:49 31-07-2023
ВВП (14:30:47 31-07-2023) Вот интересно, он их на свалке нашёл, или их на металлолом с... моеж не на свалке, а на СВОлке
14:57:13 31-07-2023
Ну-ну . А фото сцепления к чему. Смотря что продал. Газпром хохлам за транзит газа шлёт. Лукоил салярой хохлов снабжает, а Росатом увеличил в 2,5 поставки ядерного топлива в США. И только мелкий перекуп из Барнаула -враг народа.
16:22:02 31-07-2023
Олег (14:57:13 31-07-2023) Ну-ну . А фото сцепления к чему. Смотря что продал. Газпром ... Газпром, Лукойл и Росатом наполовину государственные, поэтому от них идут бабки в бюджет, за счет которого бандеровцев мочат. А мелкий частный перекуп решил бандеровцам помочь. Вряд ли на часть вырученных денег он хотел закупить снаряды для армии, чтобы бандеровцев мочить. Но я бы посоветовал его адвокату так говорить. Тогда он будет как Газпром, Лукойл и Росатом, только мелкий
17:43:53 31-07-2023
Олег (14:57:13 31-07-2023) Ну-ну . А фото сцепления к чему. Смотря что продал. Газпром ... Каждый на своем месте должен держать ответ за свои действия, а не кивать на других. Из-за этих кивков и бардак.
15:02:00 31-07-2023
Коробки передач для БТР вполне гражданские
15:38:20 31-07-2023
Что за детали. Прицел ТКН 3 п? орудие 2а28? ПКТ? Или двигатель, каток, сидушку из десантного отделения?
16:24:22 31-07-2023
Не так страшен черт, как его "нарисовали"..
16:50:13 31-07-2023
Гость (16:24:22 31-07-2023) Не так страшен черт, как его "нарисовали"..... Может и не страшен, но точно черт.
19:41:52 31-07-2023
молодцы силовики!!!! присекли важную гостайну, не дали врагам скопировать наши уникальные технологии!!!
09:29:57 08-08-2023
Гость (15:38:20 31-07-2023) Что за детали. Прицел ТКН 3 п? орудие 2а28? ПКТ? Или двигате... ТКН-3Б (К-3Б) не прицел, а прибор наблюдения с ночной ветвью.
09:42:00 08-08-2023
У двигателя для БМП-1 и БМП-2 есть вполне мирный клон под названием Д250НР, который отличался от оборонного только регулировкой топливного насоса. Ограничением максимальных оборотов решали задачу увеличения ресурса работы двигателя. Сделано это было барнаульским заводом "Трансмаш" по просьбе рубцовского машзавода. Такой двигатель устанавливался на гусеничные машины для бездорожья ГПЛ-520, УГШ-521, изготавливаемые РМЗ в 90-е годы.