Барнаульский бизнесмен пытался продать детали для БМП за границу

Сделку накрыли сотрудники ФСБ, которые обнаружили у предпринимателя много запчастей для военной техники

31 июля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Директора одного из барнаульских предприятий задержали по подозрению в продаже деталей для БМП за рубеж. Об этом сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Фирма, которую возглавлял задержанный, специализировалась на поставках промышленного оборудования. Руководитель собирался заработать на продаже запчастей для военной техники в Центральную Азию, организовал доставку транспортной компанией, но сделку накрыли сотрудники ФСБ.

В посылке обнаружили детали, предназначенные для БМП-1 и БМП-2. Также запчасти для военной техники нашли в гараже подозреваемого.