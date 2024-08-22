Барнаульский депутат помог нуждающимся семьям собрать детей в школу
30 школьников накануне Дня знаний получили наборы канцелярии
22 августа 2024, 15:00, ИА Амител
Депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин вручил наборы канцелярии 30 школьникам накануне Дня знаний. Все школьники - подопечные общественной организации "Добро хорошо", которая помогает многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и приемными детьми.
Подарки ребятам депутат передал на праздничной акции, прошедшей в честь приближающегося Дня знаний. Его подопечные "Добро хорошо" отметили зажигательными песнями, заводными танцами и увлекательными конкурсами. Команда регионального отделения партии "Новые люди" помогла организовать досуг для детей: партийцы провели среди школьников соревнования по настольным играм. Мероприятие завершилось вручением наборов канцелярских принадлежностей и добрыми пожеланиями на новый учебный год.
"Уверен, что учеба должна быть в радость, в первую очередь, детям. У каждого есть шанс стать ученым, политиком, программистом, инженером, дизайнером — нужно только захотеть! Надеюсь, что у каждого из ребятишек рядом окажется хороший наставник, который и поддержит, и опытом поделится, и с ошибками поможет справиться", — отметил Никита Федюнин.
15:05:29 22-08-2024
дети не должны рождаться в нужде.. а пиар на этом последнее дело
15:13:01 22-08-2024
Гость (15:05:29 22-08-2024) дети не должны рождаться в нужде.. а пиар на этом последнее ... Возможно пиар, но хочется верить в доброе и светлое . И пусть маленькая , но это помощь
15:33:18 22-08-2024
Гость (15:13:01 22-08-2024) Возможно пиар, но хочется верить в доброе и светлое . И пуст... добро делается по тихому!
15:56:33 22-08-2024
Гость (15:05:29 22-08-2024) дети не должны рождаться в нужде.. а пиар на этом последнее ... Жизнь по всякому может сложиться.
16:18:07 22-08-2024
Гость (15:56:33 22-08-2024) Жизнь по всякому может сложиться.... без фин. подушки, квартиры з\п и образования - не рожать
15:43:25 22-08-2024
Надо было просто показать фото довольных подарками ребятишек, а так как то даже неловко за показушный фейс этого депутата. Но, всё равно спасибо ему за доброе дело и надеюсь, чистые помыслы.
17:03:42 22-08-2024
он берёт на себя функции государства?
17:23:50 22-08-2024
Спасибо человеку!))
17:38:30 22-08-2024
Лучше бы депутат приложил усилия чтобы не было нуждающихся семей... А вот эти подачки с барского стола только раздражают...
18:04:24 22-08-2024
очень многие депутаты, бизнесмены помогают бедным, животным, школам - почаще такую информацию публикуйте. А то все помогают и почему-то помалкивают, и народ туповатый и без того, думает, что вот богачи жируют и прочее в таком ключе, как часто видно по каментам. очень разорваны слои и бедные ничего не знают о богатых, о работе чиновников и пр. Нужно об этом чаще рассказывать!