Барнаульский депутат помог нуждающимся семьям собрать детей в школу

30 школьников накануне Дня знаний получили наборы канцелярии

22 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Нуждающимся семьям помогли собрать детей в школу / Фото: партия "Новые люди"

Депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин вручил наборы канцелярии 30 школьникам накануне Дня знаний. Все школьники - подопечные общественной организации "Добро хорошо", которая помогает многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и приемными детьми.

Подарки ребятам депутат передал на праздничной акции, прошедшей в честь приближающегося Дня знаний. Его подопечные "Добро хорошо" отметили зажигательными песнями, заводными танцами и увлекательными конкурсами. Команда регионального отделения партии "Новые люди" помогла организовать досуг для детей: партийцы провели среди школьников соревнования по настольным играм. Мероприятие завершилось вручением наборов канцелярских принадлежностей и добрыми пожеланиями на новый учебный год.