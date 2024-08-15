Депутат БГД помогает разобраться с "гаражными войнами" в центре Барнаула

К нашумевшей истории с "незаконным строительством" гаража под окнами жилого дома подключился депутат от партии "Новые люди"

15 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Депутат БГД Никита Федюнин общается с жителями дома / Фото: партия "Новые люди"

Депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин жителям помогает разобраться со строительством гаража возле жилого дома № 93 по проспекту Ленина.

Жильцы дома рассказали депутату, что не могут найти управу на владельца недалеко расположенного торгового центра. Люди жалуются на незаконную установку им шлагбаума и гаражей прямо на дороге общего пользования. Со слов жителей, шум от ремонта автомобилей в гараже мешает им спать, а из-за закрывающегося шлагбаума они не могут подъехать к своему дому.

"Шумят ежедневно с утра до самого вечера, без перерыва на обед. Детей не можем днем спать уложить, потому что то бурят что-то, то болгаркой режут. Невозможно!" - негодуют люди.

Возмущенные жители обошли все возможные инстанции. В администрации Железнодорожного района им пояснили, что территория является частной собственностью, и ее владелец имеет право на пользование ею. В том числе, собственник земельного участка вправе устанавливать ограждения и производить платный проезд в пределах границ своего земельного участка.

На 21 августа назначено очередное заседание суда, в котором жильцы продолжат отстаивать свои права. Они уверены, что землю продали незаконно и не готовы терпеть такое соседство. Никита Федюнин взял историю под личный контроль.