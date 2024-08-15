Депутат БГД помогает разобраться с "гаражными войнами" в центре Барнаула
К нашумевшей истории с "незаконным строительством" гаража под окнами жилого дома подключился депутат от партии "Новые люди"
15 августа 2024, 14:30, ИА Амител
Депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин жителям помогает разобраться со строительством гаража возле жилого дома № 93 по проспекту Ленина.
Жильцы дома рассказали депутату, что не могут найти управу на владельца недалеко расположенного торгового центра. Люди жалуются на незаконную установку им шлагбаума и гаражей прямо на дороге общего пользования. Со слов жителей, шум от ремонта автомобилей в гараже мешает им спать, а из-за закрывающегося шлагбаума они не могут подъехать к своему дому.
"Шумят ежедневно с утра до самого вечера, без перерыва на обед. Детей не можем днем спать уложить, потому что то бурят что-то, то болгаркой режут. Невозможно!" - негодуют люди.
Возмущенные жители обошли все возможные инстанции. В администрации Железнодорожного района им пояснили, что территория является частной собственностью, и ее владелец имеет право на пользование ею. В том числе, собственник земельного участка вправе устанавливать ограждения и производить платный проезд в пределах границ своего земельного участка.
На 21 августа назначено очередное заседание суда, в котором жильцы продолжат отстаивать свои права. Они уверены, что землю продали незаконно и не готовы терпеть такое соседство. Никита Федюнин взял историю под личный контроль.
"Собственник территории, безусловно, может распоряжаться ею по закону. Но нельзя при этом ущемлять интересы людей, которые живут рядом. Составим коллективную жалобу, уже начали собирать подписи жильцов", — отметил депутат Барнаульской Думы.
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