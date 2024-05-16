Алтайский эксперт рассказал, чем опасна покупка доли в компании

Перед приобретением следует провести аудит — в противном случае можно напороться на подводные камни

16 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Предприниматель / Фото: unsplash.com

Покупка готового бизнеса – одно из направлений в инвестировании. Зачастую в приобретении уже действующего бизнеса, в том числе путем вхождения в состав участников юридического лица, есть свои плюсы: это и заработанное на рынке имя компании, и клиентская база, и кредитная история. Все это нужно для максимально быстрого выхода на новый уровень, ведь созданной с нуля фирме придется долго нарабатывать связи и деловую репутацию, что, безусловно, тормозит амбициозных предпринимателей.

Автор рубрики "Бизнес и право" на Business FM* Барнаул Мария Куренкова пояснила, что покупка доли в уставном капитале юридического лица влечет за собой и огромное количество подводных камней, которые могут быть скрыты нарочно либо на которые покупатель просто не обратит внимания.

По словам Куренковой, частой ситуацией является наличие кредиторов, которые на момент покупки или не успели предъявить требования, или были намеренно сокрыты. Кроме того, в некоторых случаях состояние компании может отличаться от того, что предоставили продавцы во время переговоров.

"Нужно понимать, что купля-продажа доли в уставном капитале юридического лица – опасная сделка не только для покупателя, но и для продавца. Зачастую после анализа полученных данных выявляется, что бывший владелец юридического лица необоснованно премировал себя или получал деньги в подотчет и у компании нет документов, которые свидетельствует об обоснованном расходовании финансов, что впоследствии может явиться основанием для взыскания убытков с бывшего участника или директора юридического лица, со стороны уже новых руководителей", – сказала Куренкова.

Эксперт посоветовала привлекать аудиторов, для того чтобы сделка была безопасной. Он должен указать на спорные моменты, которые следует разрешить перед покупкой. При этом даже в таком случае невозможно гарантировать ее безопасность, так как зачастую полную и достоверную информацию сторона не предоставляет.

Куренкова посоветовала найти способ приобрести актив компании без покупки доли у юридического лица. Этот метод инвестиций можно назвать одним из самых безопасных и способных защитить от потенциальных рисков. Однако даже тогда стоит провести аудит компании продавца, чтобы по меньшей мере оценить риски потенциального банкротства и оспаривания сделки.

* Business FM ("Бизнес ФМ")