Барнаульский эксперт рассказал, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Ян Меженин также объяснил, что делать, чтобы не попасть на крючок аферистов

13 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

В 2024 году жители Алтайского края отдали мошенникам более 2,5 млрд рублей. Аферисты придумывают новые схемы обмана, поэтому число их жертв становится все выше. Причем в ближайшее время мошенники начнут еще активнее вовлекать в свои схемы детей, рассказал "Атмосфере" заведующий кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Ян Меженин.

"Прокачка" игровых аккаунтов и "дружба" с детьми

В России уже зафиксированы случаи, когда школьники переводили мошенникам деньги с банковских карт родителей. Аферисты убеждают детей выполнять задания, якобы для "прокачки" игровых аккаунтов. В итоге вся семья теряет крупные суммы.

Как поясняет эксперт, злоумышленники часто действуют через стриминговые платформы – в чатах онлайн-трансляций, на которых блогеры играют в различные игры, пишут подросткам с фейковых аккаунтов, предлагая внутриигровые подарки в обмен на выполнение заданий. Обычно это ввод кода из СМС или данных банковской карты.

Еще один распространенный метод – общение в соцсетях. Мошенники делают вид, что разделяют интересы с тем или иным ребенком, входят к нему в доверие, а затем, например, просят прислать интимные фото. А после шантажируют и вымогают деньги.

"Иногда от имени учителя звонят и говорят, что надо обновить электронный дневник или установить специальную программу для обучения. Для этого отправляют ссылку, а когда человек переходит по ней, попадает в ловушку вредоносной программы. Детские аккаунты чаще всего привязаны к родительским картам, то есть это выход на их средства", – рассказал Ян Меженин.

Совет эксперта

Если ребенок стал менее откровенным, но при этом активно переписывается или созванивается с кем-то, это повод насторожиться, говорит эксперт. Важно регулярно беседовать с детьми, рассказывать о мошеннических схемах и напоминать, что любые решения, связанные с деньгами и личными данными, нельзя принимать самостоятельно.

Взрослые тоже "ведутся"

По словам Меженина, в Европе чаще всего жертвами мошенников становится молодежь, а в России – люди старшего возраста. Пенсионеры привыкли доверять государственным институтам и посторонним людям, поэтому когда им предлагают "помощь", они не видят никакого подвоха. Некоторые и вовсе "несут свои гаджеты в руки злоумышленников".

"Пожилые люди чаще всего не умеют пользоваться гаджетами, они склонны обращаться за помощью к тем, кто может им помочь. В таких случаях обычно дети мало уделяют внимания своим пожилым родителям, поэтому они пытаются найти помощь на стороне", – пояснил эксперт.

Совет эксперта

Чтобы защитить себя и своих пожилых родственников, Меженин советует установить самозапрет на кредиты, который начал работать в РФ с 1 марта.

Кому стоит быть особенно бдительным?

Как рассказал эксперт, мошеннические схемы срабатывают, когда человек отказывается брать ответственность за свои решения. Жертвами аферистов чаще всего становятся люди, которые "не умеют копить и зарабатывать, но хотят иметь все элементы роскоши".

"Такие люди обычно ведутся на якобы финансовые пирамиды, когда аферисты обещают за короткий промежуток времени заработать гораздо больше. А по факту – это просто обман", – отметил Меженин.

Нередко такие люди доверяют незнакомцам и слепо следуют их инструкциям в надежде подзаработать, даже не понимая, к чему это может привести. Таких людей характеризует склонность к импульсивным покупкам, указал эксперт.

"Есть такая статистика, что 80% победителей лотерей через какое-то время становятся еще беднее, чем были до выигрыша. Когда у человека есть жизненные цели, то он более обдуманно подходит и к тратам, и ко всем финансовым операциям", – пояснил он.

Совет эксперта

Если вам звонят незнакомцы и пытаются что-то объяснить, посоветовать или напугать, при этом непонятно, чего вообще от вас хотят, лучше всего взять паузу и подумать. Особенно если звонящий настаивает на срочных действиях и торопит вас. Избегайте импульсивных решений, советует Ян Меженин.