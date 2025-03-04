Россияне отдали телефонным мошенникам почти 300 млрд рублей за 2024 год

Скорее всего, эта сумма значительно выше, считают в Сбербанке

04 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В 2024 году россияне потеряли 295 миллиардов рублей от действий телефонных мошенников, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании Совета Федерации. Его слова передает "Интерфакс".

"Убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 миллиардов рублей. Не менее – это ключевое слово, потому что, если честно, это такая оценка скромная, по нашему видению, она значительно выше", – сказал он.

В феврале Центробанк сообщал, что в 2024 году сумма похищенных мошенниками средств составила 27,5 миллиарда рублей. Эти данные основаны на жалобах клиентов банков. МВД оценило ущерб от мошенничества в 200 миллиардов рублей, при этом в полицию обращаются около 30% пострадавших.

По словам Кузнецова, анализ Сбера основан на данных ЦБ, МВД, а также на алгоритмах, которые видит банк, когда клиенты не обращаются ни в полицию, ни в кредитную организацию.

"В марте месяце прошлого года мы зафиксировали рекордное количество звонков [мошенников] в сутки, оно составило 20 млн звонков в сутки нашим гражданам. Сейчас цифра уменьшилась до 5-6 миллионов за счет принимаемых мер, но характер этих рисков изменился. К концу года мы зафиксировали риски и угрозы вплоть до террористических актов", – добавил Кузнецов.

Сбербанк поддерживает ужесточение ответственности для дропперов – людей, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать украденные средства. Кузнецов подчеркнул, что в России до сих пор не существует наказания за дропперство, хотя законопроект по этому вопросу готовится. Банк оценивает количество дропперов в два миллиона человек, большинство из которых – молодежь в возрасте 14-16 лет. Причем 70% из них даже не знают, что участвуют в этих схемах.