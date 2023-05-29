Барнаульский фотограф снял пятнышки на Солнце, которые больше Земли

По словам горожанина, дальше активность Солнца будет только расти

29 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: t.me/pagedowner

Барнаульский фотограф 28 мая запечатлел "конопатое" Солнце. Снимком он поделился в телеграм-канале "Город, ночь, и всё такое".

По его словам, каждое из этих пятнышек размером больше Земли.

Фотограф отметил, что "дальше активность Солнца будет только расти, и достигнет своего пика примерно года через полтора".

Пятна на Солнце – это участки, которые немного холоднее остальной части поверхности звезды (3900°C против 5500°C) и излучают меньше света. Пятна по своей природе представляют вихри горячего газа, которые появляются из‑за особенностей магнитного поля светила.