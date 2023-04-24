Луна с Венерой на фоне северного сияния. Редкое небесное явление наблюдали в России

Из-за начавшейся на Земле магнитной бури северное сияние можно было увидеть даже в тропиках

24 апреля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: соцсети

Пока в Барнауле любовались красивым слиянием Луны и Венеры, в Центральной России зрелище дополнилось невероятным северным сиянием. Пользователи из Москвы, Петербурга, Перми, Челябинска, Твери, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53 градуса северной широты, делятся в соцсетях просто фантастическими фото.





















Северное сияние в Центральной России

Фото: соцсети

Как пишет "Ъ", необычное небесное явление связано с началом магнитной бури.

23 апреля на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Вместе с тем, по информации Института прикладной геофизики, магнитная буря усилилась до очень сильного уровня G4 (по шкале от G1 до G5). Предполагается, что при таком уровне могут быть серьёзные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярное сияние может наблюдаться даже в тропиках.