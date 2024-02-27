"Горэлектротранс" объяснил, почему барнаульцам приходится долго ждать трамваи
Часть трамваев сейчас находится в ремонте
27 февраля 2024, 14:45, ИА Амител
В Барнаульском "Горэлектротрансе" ответили на претензии горожан, которые пожаловались, что слишком долго ждут транспорт. В МУП сообщили, что не могут выполнять плановое задание по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава и экстремальных погодных условий в последнее время (резких перепадов температуры и влажности). Кроме того, часть трамваев сейчас находится в ремонте, сообщили amic.ru в МУП. В организации извинились перед горожанами за неудобства, которые приходится терпеть пассажирам.
"В основном именно этими обстоятельствами объясняется несоблюдение расписания движения и, соответственно, переполненный в часы пик подвижной состав. Для сокращения длительных периодов ожидания пассажирами транспортных средств на остановочных пунктах предпринимаются меры по контролю за равномерными интервалами движения на маршруте, в том числе и переброска ТС с менее на более востребованные маршруты. Администрация предприятия приносит жителям и гостям Барнаула искренние извинения за те неудобства, которые приходится испытывать пассажирам при пользовании услугами ГЭТ", – рассказали в "Горэлектротрансе".
Ранее в соцсетях барнаульцы жаловались на переполненные трамваи и их долгое ожидание. Люди говорили, что ждать транспорт порой приходится по 40 минут, причем в некоторые из них они не могли влезть.
15:57:46 27-02-2024
ну наконец то решили все проблемы! принесли извинения!
16:05:31 27-02-2024
Объясните мне, пожалуйста, почему сегодня утром по Малахова проехало три полупустых тройки с Интервналом 5 минут, а десятку пришлось ждать 35 минут? Человек, распределяющий вагоны на маршруты, не знает, что на Калинина много заводов?
17:02:30 27-02-2024
Гость (16:05:31 27-02-2024) Объясните мне, пожалуйста, почему сегодня утром по Малахова ... Тебе же написали, что нехватка специалистов. Логист в декретном отпуске (указ Путина выполняет)
19:30:44 27-02-2024
Гость (16:05:31 27-02-2024) Объясните мне, пожалуйста, почему сегодня утром по Малахова ... Там сидит эффективный менеджер, в тепле и хорошей зарплатой,он ваши проблемы не понимает
11:13:30 28-02-2024
Гость, (19:30:44 27-02-2024) Там сидит эффективный менеджер, в тепле и хорошей зарплатой,... А ты строчишь коменты на Амике, работая на улице?
16:41:50 27-02-2024
оптимизируют уже давно, а как возили воздух так и возят на некоторых маршрутах.
00:32:57 28-02-2024
Гость (16:41:50 27-02-2024) оптимизируют уже давно, а как возили воздух так и возят на н... Надеюсь у вас дома есть пылесос.Вы его зимой вынесите на улицу потом занесите домой облейте водой и заставьте его работать , что будет.Поменяйте слово пылесос на трамвай результат тотже
09:00:41 28-02-2024
Николай (00:32:57 28-02-2024) Надеюсь у вас дома есть пылесос.Вы его зимой вынесите на ули... причем тут пылесос??? у меня вот есть автомобиль.. и представляете, он тоже ездит по улицам Барнаула в такую же погоду! и как бы трамваи тоже рассчитаны на это.. а вы можете на пылесосах ездить...
09:04:33 28-02-2024
Николай (00:32:57 28-02-2024) Надеюсь у вас дома есть пылесос.Вы его зимой вынесите на ули... Своего старья хватает ,еще от Москвы взяли!Дорожный комитет!Расторгнуть контракт с МУП и все,как с маршрутом 37
16:53:20 27-02-2024
Старые проверенные кадры уходят, а новые не заходят.
17:26:33 27-02-2024
проще не ждать, а сразу идти пешком, и теплее, чем стоять,
сегодня прождали с ребенком трамвай 20 минут, ушли пешком, опоздали в поликлинику, лучше бы сразу ушли... больше ни ногой на трамвайную остановку
17:36:30 27-02-2024
Да, очень долго даже в час пик ждать трамвая. На популярных маршрутах 1 ,7 или 9 сейчас минимум 15мин интервал между трамваями. А когда не час пик и по 30мин можно прождать. По заводам на Калинина автобусы все убрали,вот и ждём.
00:28:36 28-02-2024
Гость (17:36:30 27-02-2024) Да, очень долго даже в час пик ждать трамвая. На популярных ... Автобусы убрали а трамваи виноваты.СУППЕР.
19:26:07 27-02-2024
Просто у жителей Барнаула появилось много денег, и они все стали ездить на трамваях.
19:35:54 27-02-2024
сегодня (27.02.24) ждала 40 мин трамвай #1 на новом рынке так и не дождалась, пошла на автобус в сторону северо-западной что бы доехать до калинина и это не первый раз. вообще не дождаться
19:39:06 27-02-2024
Еще 3-5 лет и они докатают старые трамваи, а новые пластиковые рассчитаны на 10 лет эксплуатации. Вот и делайте выводы.
19:46:58 27-02-2024
Трамвайка детище мэрии...все вопросы туда. Новые трамваи купили,а они ну ни катят в Барнауле, а деньги, вероятно попилили,по 10-15 водителей сидят в резерв. Трамваев нет,слесаря нет,запчастей нет,денег тоже нет..Кто виноват....
00:34:57 28-02-2024
Гость (19:46:58 27-02-2024) Трамвайка детище мэрии...все вопросы туда. Новые трамваи куп... Виноват Обама и его мама.
20:13:52 27-02-2024
Интервалы ожидания в 30-40 минут - это ещё не предел. Скоро часами будете ждать трамваи, точно также как и автобусы на многих маршрутах. Готовьтесь
20:50:50 27-02-2024
Потому чта бардак везде, те кто сидит там с пустыми головами, но с большими амбициями не способны работать для населения, увы последствия прошлого и настоящего. Любая организация края-КАЛцентр.
21:06:37 27-02-2024
Вот заставить бы мэра со всей городской администрацией на ОТ передвигаться, тогда гладишь и решили бы вопрос. Порка эти дармоеды живут свой отдельной жизнью и жируют за народный счет, ничего не изменится.
22:15:01 27-02-2024
вот купишь этот проездной за 1 440 а уехать невозможно, бардак полный, утром в центр города давка что на 3, что на 7 , что на 9 а потому что их НЕТ, просто издевательство. Кому нужны извинения? Когда работать транспорт начнет для людей? Почему трамвай выходит из депо или идет в него и людей не берут, воздух реально возят, но людей не берут, идут пустые! не нужны деньги, так чего плакаться, что их не хватает? ГЭТ, вы там все с ума посходили что ли???
22:23:03 27-02-2024
Расписались в неумении и нежелании работать. Признать и уйти бездельникам совести не хватает. Руководителя Горэлектротранс уволили по должностному несоответствию, а дела все хуже и хуже, доуправлялись наши управляющие.
22:41:16 27-02-2024
Ниче не могём, мы всё развалили.
23:14:17 27-02-2024
Отмазки это всё. Работать не хотят и самое страшное не умеют.
09:05:51 28-02-2024
Гость (23:14:17 27-02-2024) Отмазки это всё. Работать не хотят и самое страшное не умеют... Бабки бюджетные пилят
23:24:13 27-02-2024
Зима а летом хуже будит, пора автобусы пустить параллельно
00:26:19 28-02-2024
Резюме прозьба всех критиков срочно в отдел кадров на трудоустройство место деректора скоро освободится покажите всем как из .......конфетку сделать.У вас это получится я это точно знаю.
09:42:00 28-02-2024
Николай (00:26:19 28-02-2024) Резюме прозьба всех критиков срочно в отдел кадров на трудоу... А ошибок то!
20:45:24 28-02-2024
Николай (00:26:19 28-02-2024) Резюме прозьба всех критиков срочно в отдел кадров на трудоу... Ошибаетесь, там своя очередь на теплые места, со стороны не берут.
20:55:02 28-02-2024
Гость (20:45:24 28-02-2024) Ошибаетесь, там своя очередь на теплые места, со стороны не ... Прям династии на теплых местах? Можете пару-тройку таких озвучить?
10:05:15 28-02-2024
Единица вообще ходит как попало, в час один или два трамвая. На Попова вообще невозможно уехать, люди пожилые или с детьми стоят на морозе по 30, 40 мин. Полнейшее безобразие
10:40:10 28-02-2024
За кого голосовали ? Вот и получите,распишитесь :-)
10:45:44 28-02-2024
Муж в 6 - уже на остановке стоит, минут сорок (как минимум) ждёт 9 трамвай.
Тройки идут одна за одной,хотя,их маршрут дублируют автобусы. А вот со Смирнова до Моторного ни на чём больше не доехать
И,да, с комментатором по поводу "умного логиста" согласна полностью.
Идиоты Горэлектротранс
15:12:04 28-02-2024
Оксана (10:45:44 28-02-2024) Муж в 6 - уже на остановке стоит, минут сорок (как минимум) ... От Смирнова до Ленина 10-15 мин ходьбы.
Не оправдываю, но уже хожу пешком - 55 минут до работы, вот только в морозы тяжко
11:25:48 28-02-2024
Похоже довели до краха организацию,вот и результат.А вот интересно ,другие городские предприятия ,также руководимые нашей городской властью ,в лучшем состоянии?Если и там такой же развал,то вывод очевиден.
11:58:40 28-02-2024
Проезжает три пустых и один забитый. Просто. Какой ремонт? Кто кому чешет?
12:26:59 28-02-2024
Здравствуйте. Вот трамвай 5 маршрута выезжают со 2 депо едут на старый базар наблюдал такую картину челюскинцев - Анатолия собралось шесть трамваев а люди на заводы опаздывают да и на улице - 30
12:30:27 28-02-2024
Давайте уже просто страну закроем, и признаемся что не получилось 🙃
12:33:12 28-02-2024
Помогите, сос, планета Железяка. Воды нет, электричества нет... 🤗
13:55:03 28-02-2024
В металлолом сдать трамваи рельсы опоры и медный провод, расширить дороги и купив (не украв) автобусы вопрос решить можно бы было! Но зачем им это
11:29:33 05-03-2024
Сам (13:55:03 28-02-2024) В металлолом сдать трамваи рельсы опоры и медный провод, рас... Самый эффективный способ это трамваи. По затрате энергии. Автобусы менее эффективны.
Просто этим надо заниматься хоть сколько-то.
Просто в ГЭТ платили столько, что все более-менее рукастые, и с головой ушли на заводы где в связи с последними событиями платят больше в разы. А условия те же.
Вот и некому чинить трамваи которым 40 и более лет.
А те, что делают сейчас ломаются за пять лет.
17:15:39 28-02-2024
Толку от жалоб в администрацию не будет. Надо писать в прокуратуру, причëм федеральную. К сожалению только так можно что-то поменять. Это Раз. Чтобы были специалисты, им платить надо не копейки, за которые молодëжь работать не пойдëт, а стариков всë меньше с каждым годом. Это два. Пассажироперевозки - это бизнес. А если компания не справляется, надо еë менять.
21:34:19 28-02-2024
Для чего нужны Министерство транспорта и Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту? Чем занимаются там товарищи, если допустили такое положение дел, что предприятие на грани развала. Может распустить там всех вообще всвязи с неисполнением обязанностей и неспособностью решать задачи. Зачем тратить государственные деньги на содержание этих товарищей.
13:07:18 29-02-2024
Вчера сел на трамвай 7 на Матросова ...конечная Кордон. А нам объявляют что трамвай идёт на Старый базар. Че за бред. Это уже третий случай у меня. Первый был самый интересный. Сел на Антона Петрова- Северо-Западная оплатил проезд и не я один. На Спартака нам объявляют трамвай идёт на Старый базар.
19:40:02 29-02-2024
Как открыли мост на Ленинском. Так перестал трамвай 3 ка ходить по вечерам
22:17:53 12-03-2024
Руководству стоит поменять диспетчера и ситуация поменяется в лучшую сторону нормальный человек не выпустит сразу 3 вагона потом час интервал постоянно