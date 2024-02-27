Барнаулец пожаловался на переполненные трамваи

По словам горожанина, раньше с общественным транспортом дела обстояли лучше

27 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Житель Барнаула пожаловался на работу трамваев, которые ездят по проспекту Калинина и Космонавтов.

По его словам, из-за больших интервалов движения и переполненных вагонов в трамвай "невозможно залезть".

Горожанин отметил, что до повышения цен на проезд, покупки новых трамваев и завершения ремонта моста на Новом рынке было лучше.

"Может, это все и не связано между собой, но не было раньше таких проблем с трамваем, на нем всегда можно было уехать без проблем. А сейчас даже влезть невозможно", – приводит его слова Barnaul 22.

На днях стало известно, что барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает 99 кондукторов.