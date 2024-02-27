Барнаулец пожаловался на переполненные трамваи
По словам горожанина, раньше с общественным транспортом дела обстояли лучше
27 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался на работу трамваев, которые ездят по проспекту Калинина и Космонавтов.
По его словам, из-за больших интервалов движения и переполненных вагонов в трамвай "невозможно залезть".
Горожанин отметил, что до повышения цен на проезд, покупки новых трамваев и завершения ремонта моста на Новом рынке было лучше.
"Может, это все и не связано между собой, но не было раньше таких проблем с трамваем, на нем всегда можно было уехать без проблем. А сейчас даже влезть невозможно", – приводит его слова Barnaul 22.
На днях стало известно, что барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает 99 кондукторов.
09:49:50 27-02-2024
Раньше было лучше... Конечно было! Только это никто не ценил! А теперь у нас ДЕМОКРАТИЯ! В стране, которая двигает демократию по миру, вообще почти нет общественного транспорта (это США, если кто не в курсе). Так что верной дорогой идем, товарищи, в смысле господа
09:52:23 27-02-2024
Не 99 кондукторов не хватает, а мозгов. В переполненном трамвае, как правило, толстая баба с противным голосом, бесцеремонно расталкивая пассажиров- это позапрошлый век! Сегодня ехал на работы и, будучи поражён хамством кондуктора, решил даже посмотреть её фамилию, и фамилия таки соответствует!Злобина...
10:11:18 27-02-2024
после открытия моста реально трамваев стало сильно меньше, утром с Норд-веста в 7.20-7.30 №1 можно ждать по 20 минут, сегодня, например, в 7.30 на Норд-весте Яндекс-карты показали, что 1-ца только с Докучаево выходит, соответственно на мою остановку приедет через 30 минут((((
11:46:50 27-02-2024
Гость (10:11:18 27-02-2024) после открытия моста реально трамваев стало сильно меньше, у... Ответ: Чиновникам зарплату уравнять с реальной по России, а кондукторам и другим, реально работающим, добавить и решится проблема.
20:16:58 27-02-2024
Гость (11:46:50 27-02-2024) Ответ: Чиновникам зарплату уравнять с реальной по России, а ... Да, только не дождёмся мы этого
20:18:36 27-02-2024
Гость (10:11:18 27-02-2024) после открытия моста реально трамваев стало сильно меньше, у... 20 минут - это ещё мало. Вы наверно автобусами не пользуетесь. Пользовались бы маршрутами 1, 24, 29, 65, 80 и др. вам бы показалось что трамваи ходят часто, ибо один автобус из вышеперечисленных маршрутов вы будете ждать более часа
20:19:44 27-02-2024
Гость (10:11:18 27-02-2024) после открытия моста реально трамваев стало сильно меньше, у... Попробуйте поездить в автобусах. Интервалы ожидания по трамваю в 15 минут вам небольшими покажутся
10:11:28 27-02-2024
22 февраля я 40 минут ждала трамвай 3. Мимо проехал 1 автобус 18 маршрута и ни одного 76. 40 минут!
10:16:17 27-02-2024
На самом деле руководство города и края делает "потуги" по решению проблем с общественным транспортом в городе. Но увы наш министр транспорта видимо просто не владеет обстановкой в городе,а это уже простите просто некое вредительство. Транспорт - это "вены города" пока он есть город живёт . А пока живёт припеваючи наш министр (посмотрите в нэте на его усадьбу). Интересно почему перестали в сетях опубликовывать декларацию наших чиновников. Просто всё краевое правительство заелась в доску ,а прокуратура стала лишь "охраной" администраций. Ну ведь это правда.
10:34:02 27-02-2024
гость (10:16:17 27-02-2024) На самом деле руководство города и края делает "потуги" по р... Зато прошлый министр, на которого завели дело за взяточничество уволился ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ! Это как?
13:16:53 27-02-2024
Гость (10:34:02 27-02-2024) Зато прошлый министр, на которого завели дело за взяточничес... Кто бы сомневался???!!!!!!!!
10:20:26 27-02-2024
Согласна. до открытия моста было проще уехать. теперь утром, часов в 7, на норд-весте единицу в центр не дождешься.. хотя еще пару недель назад по расписанию приходили пару трамваев с разницей в 10 минут.. теперь - глухо! и еще такой момент - на карте не отображается реальная информация... либо вообще не отражается (как будто нет трамваев), или под другим номером - приходишь на 7ку, а там - № 1 пришел... задолбали уже.. наведите порядок!
11:35:10 27-02-2024
Если трамвайщики не желают трудится, зачем им нужны выделенки ???
Уберите выделенки, разберите рельсы, решится проблема с пробками.
12:55:28 27-02-2024
Гость (11:35:10 27-02-2024) Если трамвайщики не желают трудится, зачем им нужны выделенк... Я тоже раньше писала, что трамваи в нынешнем виде не нужны. Надо разобрать рельсы и пустить автобусы, как в некоторых городах это сделали, но меня, почему-то, минусят.
13:52:11 27-02-2024
Гость (12:55:28 27-02-2024) Я тоже раньше писала, что трамваи в нынешнем виде не нужны. ... Так вам совсем трамваи не нужны? Машина у вас есть, а трамваи мешают, верно? Ну а на пассажиров трамвая вам наплевать. Непонятно вам почему они вас минусуют?
15:06:32 27-02-2024
Гость (13:52:11 27-02-2024) Так вам совсем трамваи не нужны? Машина у вас есть, а трамва... В точку))) "плевать", как перевозчикам на пассажиров, как чиновниками на автомобилистов и тд......)))
20:25:37 27-02-2024
Гость (13:52:11 27-02-2024) Так вам совсем трамваи не нужны? Машина у вас есть, а трамва... Только вот самое смешно, что эти пассажиры трамваев, которые минусуют, вскоре и сами обзаведутся авто и потребуют убрать рельсы. Так уже было в странах Европы и будет у нас
13:53:46 27-02-2024
Гость (12:55:28 27-02-2024) Я тоже раньше писала, что трамваи в нынешнем виде не нужны. ... Трамвай это хоть какой то шанс не стоять в многочасовых пробках. Это иллюзия- убрать трамваи и пробок нет будет. Вместо одного трамвая пустят несколько маршруток. Город растет а дороги как спланировали в 53 году так и делают, несмотря на приглашение питерцев поучаствовать в "развитии города". Развитие это не увеличение площади земельных участков отданных под коммерческое жилья и не уплотнение застройки на обустроенных наделах земли!
20:24:09 27-02-2024
гость (13:53:46 27-02-2024) Трамвай это хоть какой то шанс не стоять в многочасовых проб... Да что вы говорите?! Пустить автобусы разной вместительности по разным трамвайным маршрутам по выделенным полосам и вопрос решён. Посмотрите как сделали в Воронеже! По каждой выделенке пустили по Пазику
11:36:59 27-02-2024
В "Горэлектротрансе" ща походу "анархия" творится в руководстве, один под следствием и дом. арестом, а заму, тот самый электротранс "до поясницы"!? "Рыба гниет с головы!" В руководстве то навести порядок не могут чего уж говорить про обычных работяг.
11:50:18 27-02-2024
Так-то да, бардак полный, на 7-м маршруте интервал движения доходит до 20 минут. И приходит вагон забитый под завязку.
12:09:56 27-02-2024
Сегодня утром на остановке "депо № 3" с 7-14 до 7-54, т.е. 40 минут, ждала трамвай маршрута № 10, часть людей уехала, так и не дождавшись трамвая данного маршрута. Звонок диспетчеру горэлектротранса проблему не решил, т.к. судя по ответу - там никто ни за что не отвечает, трамваев нет, сломаны. А оперативно перераспределить вагоны по маршрутам - это для них слишком сложная задача.
20:28:46 27-02-2024
Гость (12:09:56 27-02-2024) Сегодня утром на остановке "депо № 3" с 7-14 до 7-54, т.е. ... Для того, чтобы перераспределить недостающие трамваи на маршруты, придётся закрыть не менее половину маршрутов! Вам что лучше 8 маршрутов, работающих кое-как или 4 маршрута, но работающих стабильно? Ради стабильности придётся закрыть как минимум несколько маршрутов! Вы готовы к этому?
12:26:34 27-02-2024
Если не могут сделать трамвайный маршрут от Ашана до Кордона по Объездной, по Строителей проложить рельсы от Челюскинцев до Красноармейского, выправить кривые рельсы, то есть смысл разобрать пути, сдать в металлолом трамваи и купить новые автобусы.
13:57:29 27-02-2024
Гость (12:26:34 27-02-2024) Если не могут сделать трамвайный маршрут от Ашана до Кордона... Еще один "автобусник " нашелся? Невдомек, что когда автобусы в пробках стоят, трамваи мимо них едут? Утром только на трамвае и можно на работу успеть. Вам бы только трамваи уничтожить, автомобилисты!
20:30:23 27-02-2024
Гость (13:57:29 27-02-2024) Еще один "автобусник " нашелся? Невдомек, что когда автобусы... А выделенные полосы для чего придумали? А ничего что одно дтп может на часы заблокировать движение трамваев? Вы почему-то об этом все забываете
13:26:13 27-02-2024
Может, на министра транспорта обратить внимание главе города, главе края? Получается пока не наберут 99 кондукторов люди не могут ездить на работу? Бред. Если не хватает трамваев /где белорусские?/, пустите больше автобусов, троллейбусов, маршруток. Почему этим никто не занимается? Действительно, это какое-то вредительство....
14:08:06 27-02-2024
Гость (13:26:13 27-02-2024) Может, на министра транспорта обратить внимание главе города... ==="........пустите больше автобусов, троллейбусов, маршруток....."=====. Для этого ОНО должно быть муниципальным , а не частным. А так - отдали частнику, - "организовывай, а мы будем только с тебя поборы(ой - налоги) брать. А так называемое государство с себя все обязанности сняло . кроме взымания поборов( и это во всех сферах) !!(((((((
20:33:17 27-02-2024
Гость (14:08:06 27-02-2024) ==="........пустите больше автобусов, троллейбусов, маршруто... Но до пандемии автобусы как-то же ходили! Жалобы были только на 1 и на 10 маршрут, все остальные работали хорошо. И даже 25-й бывало ходил через каждые 15-20 минут, а сейчас его часами не дождёшься. 15-ти минутные интервалы стали нормой и для 35-го маршрута, который может ездить и раз в 40 минут по выходным... В самом деле, что стало с автобусами?
14:00:52 27-02-2024
В прошлом, ещё лет 15-20 назад, на некоторых трамвайных маршрутах эксплуатировалось по два трамвайных вагона. Это была норма. Подавляющее большинство трамваев на маршруте №1, было в двух вагонном варианте, на 5-м маршруте встречались по два вагона. Ну а теперь количество пассажиров в часы пик вынуждены набиваться в один вагон. Ничего удивительного.
Кто постарше вспомнит, что было время когда на линию сцепляли и 3 трамвайных вагона.
16:09:46 27-02-2024
от властей одно вранье и по автобусам новым и по трамваям...