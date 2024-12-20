Барнаульский хоккеист помог команде выиграть матч чемпионата НХЛ

Марченко сделал две голевые передачи и позволил "Блю Джекетс" одержать верх над лидерами столичного дивизиона

20 декабря 2024, 12:20, ИА Амител

Хоккей / Фото: unsplash.com / Jerry Yu

Барнаульский хоккеист помог своей команде выиграть матч чемпионата НХЛ. Сегодня утром по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко сделал две голевые передачи в домашней игре турнира против "Нью-Джерси Дэвилз".

В итоге "жакеты" праздновали победу со счетом 4:2. Команда занимает седьмое место в столичном дивизионе с 13 победами, 15 поражениями и 5 ничьими.

Марченко родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в барнаульской хоккейной школе имени Алексея Черепанова. Последние несколько лет играет за "Коламбус". В нынешнем сезоне 24-летний Марченко является самым результативным игроком команды.