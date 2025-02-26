Барнаульский хоккеист помог победить своей команде в матче НХЛ

Кирилл Марченко забросил две шайбы и сделал голевую передачу в игре с "Даллас Старз"

26 февраля 2025, 15:32, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Уроженец Барнаула Кирилл Марченко внес весомый вклад в победу своей команды в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Утром 26 февраля по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" забросил две шайбы и сделал голевую передачу в домашней встрече с "Даллас Старз". В итоге его команда победила со счетом 6:4.

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. В десятилетнем возрасте он вместе с семьей переехал жить в Тюмень, где продолжил хоккейные тренировки. В 2018 году "Коламбус" выбрал Марченко на драфте НХЛ. В мае 2022 года он подписал контракт с "жакетами". Свой первый матч в НХЛ Марченко провел 6 декабря 2022 года против "Питтсбург Пингвинз". С тех пор он сыграл за "Коламбус" 192 матча и набрал 126 очков по системе "гол плюс пас".

В сезоне 2024/2025 у Марченко в 55 играх за "Коламбус" 59 очков. По этому показателю 24-летний форвард является вторым по результативности в составе "жакетов".