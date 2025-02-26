МОК призвал рассмотреть участие россиян в отборе на Олимпиаду‑2026
Окончательное решение пока не принято
26 февраля 2025, 11:42, ИА Амител
Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду 2026 года.
Как сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник, инициатива основана на успешном опыте Игр 2024 года в Париже, где 15 россиян выступали в нейтральном статусе. МОК хочет повторить эту схему на предстоящей зимней Олимпиаде.
Глава IBU Олле Далин подтвердил, что такие предложения существуют. Однако из-за приостановки членства России и Белоруссии серьезное обсуждение вопроса пока не ведется.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будет первая зимняя Олимпиада в этой стране за последние 20 лет.
11:49:49 26-02-2025
Ну неплохо. Если с тармпом договорятся
11:59:47 26-02-2025
Под какими знаменами ?
13:12:48 26-02-2025
Гость (11:59:47 26-02-2025) Под какими знаменами ? ... А вы под каким знаменем на работу ходите?
А телефон у вас отечественный?
12:09:25 26-02-2025
их в дверь гонят, они в окно лезут...
самим то не стыдно напрашиваться!?
13:14:12 26-02-2025
Гость (12:09:25 26-02-2025) их в дверь гонят, они в окно лезут...самим то не стыдно ... Ну так мировое сообщество было и против того, чтоб РФ в Украинских мероприятиях учавствовали
13:16:13 26-02-2025
Гость (12:09:25 26-02-2025) их в дверь гонят, они в окно лезут...самим то не стыдно ... Почему из-за бездарных и бесполезных политиков должны страдать талантливые спортсмены?
Представьте если бы тот же Нифонтов не стал чемпионом мира и призёром олимпиады, кем бы он сейчас работал?
14:02:08 26-02-2025
Гость (13:16:13 26-02-2025) Почему из-за бездарных и бесполезных политиков должны страда... токарем на заводе.
токарей сейчас не хватает!