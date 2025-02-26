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МОК призвал рассмотреть участие россиян в отборе на Олимпиаду‑2026

Окончательное решение пока не принято

26 февраля 2025, 11:42, ИА Амител

Фото: Aaron Doucett / unsplash.com
Фото: Aaron Doucett / unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду 2026 года.

Как сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник, инициатива основана на успешном опыте Игр 2024 года в Париже, где 15 россиян выступали в нейтральном статусе. МОК хочет повторить эту схему на предстоящей зимней Олимпиаде.

Глава IBU Олле Далин подтвердил, что такие предложения существуют. Однако из-за приостановки членства России и Белоруссии серьезное обсуждение вопроса пока не ведется.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будет первая зимняя Олимпиада в этой стране за последние 20 лет.

Россия Спорт

Комментарии 7

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Гость

11:49:49 26-02-2025

Ну неплохо. Если с тармпом договорятся

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Гость

11:59:47 26-02-2025

Под какими знаменами ?

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Гость

13:12:48 26-02-2025

Гость (11:59:47 26-02-2025) Под какими знаменами ? ... А вы под каким знаменем на работу ходите?
А телефон у вас отечественный?

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Гость

12:09:25 26-02-2025

их в дверь гонят, они в окно лезут...
самим то не стыдно напрашиваться!?

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Гость

13:14:12 26-02-2025

Гость (12:09:25 26-02-2025) их в дверь гонят, они в окно лезут...самим то не стыдно ... Ну так мировое сообщество было и против того, чтоб РФ в Украинских мероприятиях учавствовали

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Гость

13:16:13 26-02-2025

Гость (12:09:25 26-02-2025) их в дверь гонят, они в окно лезут...самим то не стыдно ... Почему из-за бездарных и бесполезных политиков должны страдать талантливые спортсмены?
Представьте если бы тот же Нифонтов не стал чемпионом мира и призёром олимпиады, кем бы он сейчас работал?

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Гость

14:02:08 26-02-2025

Гость (13:16:13 26-02-2025) Почему из-за бездарных и бесполезных политиков должны страда... токарем на заводе.
токарей сейчас не хватает!

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