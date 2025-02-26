МОК призвал рассмотреть участие россиян в отборе на Олимпиаду‑2026

Окончательное решение пока не принято

26 февраля 2025, 11:42, ИА Амител

Фото: Aaron Doucett / unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду 2026 года.

Как сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник, инициатива основана на успешном опыте Игр 2024 года в Париже, где 15 россиян выступали в нейтральном статусе. МОК хочет повторить эту схему на предстоящей зимней Олимпиаде.

Глава IBU Олле Далин подтвердил, что такие предложения существуют. Однако из-за приостановки членства России и Белоруссии серьезное обсуждение вопроса пока не ведется.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будет первая зимняя Олимпиада в этой стране за последние 20 лет.