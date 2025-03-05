Барнаульский хоккеист стал лучшим вратарем недели в чемпионате ВХЛ

Сейчас Арсений Цыба вместе с коллегами по команде борется за выход в плей-офф

05 марта 2025, 16:27, ИА Амител

Арсений Цыба / Фото: ВХЛ / vk.com/vhl_src

Хоккеист барнаульского "Динамо-Алтая" Арсений Цыба признан лучшим вратарем недели в чемпионате ВХЛ, сообщает пресс-служба динамовцев.

На прошлой неделе голкипер барнаульцев в трех победных матчах команды пропустил три шайбы, а в одной игре отстоял на "ноль".

Сейчас подопечные Дмитрия Пархоменко занимают 17-е место и борются за выход в плей-офф.

Заключительные матчи первого этапа "Динамо-Алтай" проведет на выезде: 7 марта – против лидера чемпионата новокузнецкого "Металлурга", 12 марта соперником барнаульцев станет "Челмет" (Челябинск), 14 марта – "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма), 16 марта – "Магнитка" (Магнитогорск), 18 марта – "Южный Урал" (Орск).