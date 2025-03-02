Хоккеисты "Динамо-Алтая" одержали трудную победу над саратовским "Кристаллом"

Успех для хозяев на льду "Титов-Арены" стал третьим подряд

02 марта 2025, 20:22, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" завершили серию домашних матчей трудной победой над саратовским "Кристаллом". Игра чемпионата ВХЛ состоялась 1 марта на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2.

К середине второго периода динамовцы уступали – 0:2. Но затем по два раза в составе барнаульцев отличились Александр Когалев и Ю Сато, принеся "Динамо" итоговую победу – 4:2. Успех в игре с "Кристаллом" стал для "Динамо" третьим подряд на домашнем льду.

Ранее барнаульцы выиграли у ЦСК ВВС из Самары и пензенского "Дизеля".

Команда Дмитрия Пархоменко занимает 15-е место и продолжает борьбу за выход в плей-офф. Для этого нужно завершить первый этап в топ-16. Теперь барнаульцев ждет пятиматчевая выездная серия. Она начнется 7 марта встречей с новокузнецким "Металлургом".