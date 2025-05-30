Барнаульский комитет ЖКХ проиграл суд по капремонту "сталинки" в центре города

Отсутствие выделенных средств не является уважительной причиной для неисполнения требований судебного документа

30 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Арбитражный суд Алтайского края оставил в силе постановление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об административном наказании в отношении комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Барнаула. Как сообщает "Атмосфера", поводом для наказания стало неисполнение требований по устранению недостатков капремонта исторического здания на проспекте Ленина, 81.

Согласно материалам, размещенным в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, постановление было вынесено еще в октябре 2024 года. Оно касалось нарушения по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера"). Сначала комитет оштрафовали на 30 тысяч рублей, а после – на 50 тысяч.

Требования касались устранения недоделок после капремонта здания. В частности, речь шла о кровельных работах. Ранее обязательства по выполнению этих работ были возложены на комитет ЖКХ по решению суда в рамках спора с управляющей компанией "Азимут-Компани". В ходе разбирательства представители комитета указывали, что не являются прямыми исполнителями ремонта, а также заявляли, что полноценный капремонт указан лишь на 2030 год. Кроме того, финансирование подобных работ ранее не было предусмотрено.

В результате суд отклонил все доводы мэрии. Подчеркнуто, что отсутствие выделенных средств не является уважительной причиной для неисполнения требований судебного документа. Постановление приставов оставили в силе.