Барнаульский комитет ЖКХ проиграл суд по капремонту "сталинки" в центре города
Отсутствие выделенных средств не является уважительной причиной для неисполнения требований судебного документа
30 мая 2025, 08:15, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края оставил в силе постановление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об административном наказании в отношении комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Барнаула. Как сообщает "Атмосфера", поводом для наказания стало неисполнение требований по устранению недостатков капремонта исторического здания на проспекте Ленина, 81.
Согласно материалам, размещенным в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, постановление было вынесено еще в октябре 2024 года. Оно касалось нарушения по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера"). Сначала комитет оштрафовали на 30 тысяч рублей, а после – на 50 тысяч.
Требования касались устранения недоделок после капремонта здания. В частности, речь шла о кровельных работах. Ранее обязательства по выполнению этих работ были возложены на комитет ЖКХ по решению суда в рамках спора с управляющей компанией "Азимут-Компани". В ходе разбирательства представители комитета указывали, что не являются прямыми исполнителями ремонта, а также заявляли, что полноценный капремонт указан лишь на 2030 год. Кроме того, финансирование подобных работ ранее не было предусмотрено.
В результате суд отклонил все доводы мэрии. Подчеркнуто, что отсутствие выделенных средств не является уважительной причиной для неисполнения требований судебного документа. Постановление приставов оставили в силе.
08:27:46 30-05-2025
На капремонт, в частности кровельные работы,деньги выделили, ремонт сделали, но крыша продолжала протекать...
09:44:46 30-05-2025
Почему бы не пойти как уже некоторых регионов нашей страны собирают независимую комисию (не из администраций ) и она рассматривает жалобы на ряд зданий и выдает свой вердикт.Почему потомучто прокуратура здесь не нужна а нужны понимащие люди и делается ремонт.А то у нас в городе есть такие дома в которых болото в подвале слесаря боятся ходить а народ болеет крыши это в обще катастрофа и т.д.Вот нашему рвководству надо решать все это.
20:09:16 30-05-2025
гость (09:44:46 30-05-2025) Почему бы не пойти как уже некоторых регионов нашей страны с... Ну вот с развязкой на Змеиногорском закончат и начнут решать вопросы с крышами. Не всё же сразу.