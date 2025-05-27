С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ. Какими они будут в Алтайском крае
На сколько подорожают коммунальные услуги в регионе, уже известно
27 мая 2025, 07:15, ИА Амител
Деньги и "платежка" ЖКХ / Фото: amic.ru
Традиционная индексация тарифов на услуги ЖКХ пройдет 1 июля 2025 года по всей России. В среднем по стране "коммуналка" подорожает на 11,9%. Впрочем, по регионам стоимость будет отличаться: субъекты сами решают, на сколько повышать тарифы.
В Алтайском крае еще в конце прошлого года определились с тем, сколько будут стоить свет, газ, вода и другие услуги. О том, какими будут тарифы ЖКХ с 1 июля, – в материале amic.ru.
1
На сколько вырастут тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2025 года?
Российское правительство определило для Алтайского края средний индекс – 15,5%. Но при этом федеральные власти еще и установили предельно допустимое отклонение по муниципалитетам – 2,5%. Таким образом, максимальный индекс, на который коммунальные тарифы в регионе могут вырасти с 1 июля, – 18%.
Впрочем, в среднем по Алтайскому краю суммы в квитанциях ЖКХ станут больше на 13,9%, сообщали в региональном управлении по регулированию тарифов.
"Например, для большинства барнаульцев сумма квитанции в следующий отопительный период вырастет не более чем на 14,3%, для основной части жителей Бийска и Рубцовска – на 15,3%", – сообщали в ведомстве в конце 2024-го.
2
Какими будут тарифы на воду в Алтайском крае с 1 июля 2025 года?
О том, какими именно будут тарифы с 1 июля, еще в начале года "Банкфаксу" рассказали в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
- Так, ожидается, что в Барнауле холодное водоснабжение и водоотведение вырастут в цене на 13,3% – до 35,87 и 33,10 рубля/куб.м.
- В Бийске "куб" холодной воды будет стоить 40,14 рубля – тариф "подскочит" сразу на 29,5%. Водоотведение будет обходиться в 34,38 рубля за кубометр.
- Наконец, в Рубцовске водоснабжение подорожает до 35,29 рубля/куб.м (16,5%), а водоотведение – до 38,76 рубля/куб.м (2,6%).
3
Сколько мы будем платить за свет с 1 июля?
С прошлого года плату за электроэнергию рассчитывают по-новому. Теперь сумма в платежке зависит от объема потребления – для каждого диапазона существует свой тариф.
Так, с 1 июля 2025 года жильцы домов, не оборудованных электроплитами, будут платить за свет по тарифу 6,26 рубля/кВт·ч. Для домов с электроплитами размер платы составит 5,10 рубля/кВт·ч.
Но если потребитель превысит порог в 3900 кВт, то тариф составит уже от 6,54 до 8,38 рубля/кВт·ч. При объеме потребления более 6000 кВт за электроэнергию нужно будет платить от 7,72 до 9,89 рубля за кВт·ч.
Тариф для сельского населения составит 4,89 руб/кВт·ч.
4
Какими будут тарифы на сжиженный и природный газ?
Во сколько будет обходиться природный газ, пока неизвестно. Ожидается, что розничные цены будут утверждены краевым управлением 28 мая.
Цена сжиженного газа в баллонах с доставкой с 1 июля увеличится на 17,1% по всему краю она составит 67,06 рубля за килограмм. На столько же вырастет и тариф на газ из групповых установок – он будет составлять 44,51 рубля за килограмм.
5
В каком случае можно получить компенсацию за подорожавшие услуги ЖКХ?
Компенсация положена жителям Алтайского края, в чьих платежках суммы вырастут больше чем на установленные правительством 18%. При этом состав семьи, материальное положение и наличие льгот никак не влияют на назначение выплаты. Цель этой меры поддержки – именно компенсировать излишние затраты тем, у кого "коммуналка" подорожала сверх предела.
Чтобы оформить компенсацию, нужно обратиться в свой муниципалитет или ближайший МФЦ.
Впрочем, в Алтайском крае действует еще несколько льгот и субсидий, направленных на сокращение расходов по "коммуналке". О том, кто их может получить, читайте в нашем материале.
08:09:42 27-05-2025
А где гор. вода и отопление? самое дорогое в квитанциях.
10:21:25 27-05-2025
Гость (08:09:42 27-05-2025) А где гор. вода и отопление? самое дорогое в квитанциях.... Вот недавно на Амител писали, что годовая инфляция в Алтайском крае превышает среднюю по РФ.
Опять в лидерах ?)))
08:28:13 27-05-2025
Смотрела видео на ютьюб о том в какие банки идут эти платежи. Там всё странно
08:30:03 27-05-2025
Матерюсь, больше нет комментариев.
08:37:52 27-05-2025
не для того эти все рск, сгк и водоканалы приватизировали, чтобы цены били рыночные.
10:59:33 27-05-2025
Гость (08:37:52 27-05-2025) не для того эти все рск, сгк и водоканалы приватизировали, ч... Акулы капитализма не насытные, сожрут всех.
08:45:29 27-05-2025
Уважаемая редакция - опобликуйте пожалуйста какой процент в обще не платят за комунальные платежи.Вот вот 40% это только у нас в столице алтайского края.И создается впечатление что все законопослушные люди в том числе и пенсионеры платят за неплательщиков этими повышениями.Да и это было бы понятно но ведь посмотрите по городу какие в городе обшарпаные здания а во дворах зимой только на джипе проедешь.Печально.
10:00:33 27-05-2025
гость (08:45:29 27-05-2025) Уважаемая редакция - опобликуйте пожалуйста какой процент в ...
СЕЙЧАС ЦЕНЫ НА СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ ВЫРАСТУТ ДО НЕБЕС!!!
Хотя уже сейчас многие платят 70 % от зарплаты за жилье.
10:38:53 27-05-2025
гость (08:45:29 27-05-2025) Уважаемая редакция - опобликуйте пожалуйста какой процент в ... За эти обшарпанные здания люди платят 90 процентов от зарплаты за ипотеку. А в новом доме невозможно купить квартиру. И съёмное жилье съедает всю зарплату.
Неужели власти края не видят, как живёт часть населения?
10:47:06 27-05-2025
Гость (10:38:53 27-05-2025) За эти обшарпанные здания люди платят 90 процентов от зарпла... а другая часть выстроилась в очередь за Omoda C7 ибо всем не хватит и надо брать.
18:28:34 27-05-2025
Гость (10:38:53 27-05-2025) За эти обшарпанные здания люди платят 90 процентов от зарпла... Вы думаете, это их волнует?
10:57:03 27-05-2025
гость (08:45:29 27-05-2025) Уважаемая редакция - опобликуйте пожалуйста какой процент в ... Значит, на 40% можно снизить тарифы. По деньгам тот же результат. но платить смогут все
09:01:06 27-05-2025
Капитализм во всей красе...
09:01:39 27-05-2025
Мы на пороге массовых неплатежей или ещё нет? А по потребительской способности мы вырвались на 4 место. Даёшь к концу года 3-е!
09:09:43 27-05-2025
Это уже прорыв или энергия развития?
Нет, это просто стабильность.
Каждые полгода стабильно на 15-20% тарифы и оклады чиновников повышаются. А зарплаты учителей, токарей, продавцов когда и на сколько повышались и повысятся ли?
10:01:57 27-05-2025
Уважаемая редакция! Прошу о шпаргалке по вопросу оформления договора ТБО в Бийской зоне. У пожилых людей в селе нет смартфона и компьютера, до Бийска добираться далеко и дорого, в МФЦ этим не занимаются. Построили домик, но не знают как и где правильно оформить чтобы брали плату за 2-х человек. ООО «Спецобслуживание плюс» — региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Бийской зоне Алтайского края. через РКЦ Бийска по умолчанию производил начисление за 3-х человек еще до регистрации домика на пустующий участок под строительство, теперь накопилась задолженность и за те годы пока строили и то время когда зарегистрировались. Квитанции для оплаты по системе город не доставляются в селах, за электроэнергию оплачивают знакомые непосредственно в энергоснабжающей компании, вода из скважины. Как помочь людям, чтобы их не считали злостными неплательщиками???
10:16:19 27-05-2025
гость (10:01:57 27-05-2025) Уважаемая редакция! Прошу о шпаргалке по вопросу оформления ... Как бы это странно ни звучало, пишите Бастрыкину, в Прокуратуру, в Роспотребнадзор, куда только можете. Что-то может и сдвинется.
10:04:54 27-05-2025
"Жить стало лучше, жить стало веселее" - сказано И.В.Сталиным в 1935 году на Первом Всесоюзном совещании стахановцев.
10:41:33 27-05-2025
Обязать коммерческие и бюджетные организации согласно ст 134 ТК РФ индексировать зарплаты (оклады) на уровень инфляции. Статья есть , а исполнять не исполняют!
11:07:16 27-05-2025
Гость (10:41:33 27-05-2025) Обязать коммерческие и бюджетные организации согласно ст 134...
Во-первых, инфляция для того и придумана, чтобы со временем "обнулять" доходы и накопления, заставляя подавляющее большинство работать за еду на подавляющее меньшинство. Во-вторых, индексация ЗП, во всяком случае у бюджетников, проводится. Но, как правило, на официальный уровень инфляции, который сильно меньше реального.
10:43:29 27-05-2025
В леса уходить надо. Копать землянки и жить там...
08:23:25 28-05-2025
Гость (10:43:29 27-05-2025) В леса уходить надо. Копать землянки и жить там... ... В партизаны?
10:56:15 27-05-2025
А с чего это в нищем Рубцовске больше подорожает, чем в других? И вообще это не обоснованное повышение. За отопление дерут как в морозы, а зима тёплая была. Обдираловка сплошная. Совсем не знают меры.
18:57:58 27-05-2025
Гость (10:56:15 27-05-2025) А с чего это в нищем Рубцовске больше подорожает, чем в друг... У нас в Павловске вода с 1 июля,70 руб за куб ,пить её невозможно покупаем в бутылках.Чтоб с людей драть такие деньги вы водопроводные трубы лучше бы поменяли,чем трубы отопления ,Второй год живём как после бомбёжки.Администрация сельская не шевелиться ,запинаемся об сломаную плитку на тротуаре .Всё бесполезно ,писали чтоб сделали, обещали в этом году ,в этом году уже на следующий год Воттак 21 век ,миллионы выделяют на благоустройство Путин 4 миллиарда выделил на благоустройство в этом году ЖКХ Где они ? Сидят в кабинетах жопу не оторвут от кресла,чихали они на все и всех .Так что в Рубцовске 35 р за куб это 70 руб - вода кристально должна течь из труб при такой цене .
11:11:00 27-05-2025
Шо, опять???
11:15:50 27-05-2025
ОФОРМЛЯЙТЕ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ. Сейчас это легко сделать через госуслуги.
11:51:38 27-05-2025
Гость (11:15:50 27-05-2025) ОФОРМЛЯЙТЕ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ. Сейчас это легко сделать...
Какие субсидии на съемное жилье или жильё,купленное в ипотеку?
Поверьте,в крае таких людей ну О-О-очень много!
13:48:40 27-05-2025
Гость (11:07:16 27-05-2025) Во-первых, инфляция для того и придумана, чтобы со време... Подскажите, как стать ТАКИМ бюджетником? У меня повышается максимум на 4 % и то не каждый год.
14:38:15 27-05-2025
Люди стонут уже от оплаты ЖКХ, съедает почти весь бюджет. Это уничтожение людей
14:43:51 27-05-2025
тарифы растут, цены на продукты растут, а зарплата государственного клерка, работающего на благо общества не растет от слова совсем....пенсионеры вообще выживают отдают 70%пенсии на коммунальные услуги за собственное жилье...у меня нет слов..
16:46:07 27-05-2025
Оборванка (14:43:51 27-05-2025) тарифы растут, цены на продукты растут, а зарплата государст... Какие пенсионеры конкретно? Если плата за коммуналку более 22% от дохода пенсионера, он получает субсидию. Как только я вышла на пенсию, сразу оформила. Теперь до 80 лет (если проживу столько) остаётся только продлять эту субсидию.
18:48:26 27-05-2025
А каковы причины роста тарифов? Ну инфляция, понятно.Но у нас инфляция 9%, т.к. настолько проиндексировали пенсии.А остальные % из-за чего появились?
23:19:05 27-05-2025
Сплошной целенаправленный геноцид народа.
10:41:16 03-06-2025
В не Барнаульском отделении СГК руководители среднего звена на окладе 75-80 т.р. в виде квартальных и годовых премий получают в сумме за год 500 тыс.р. и более, представьте на сколько обогащаются более высокие посты на местах и по цепочке далее в центры.