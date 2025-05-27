На сколько подорожают коммунальные услуги в регионе, уже известно

27 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Деньги и "платежка" ЖКХ / Фото: amic.ru

Традиционная индексация тарифов на услуги ЖКХ пройдет 1 июля 2025 года по всей России. В среднем по стране "коммуналка" подорожает на 11,9%. Впрочем, по регионам стоимость будет отличаться: субъекты сами решают, на сколько повышать тарифы.

В Алтайском крае еще в конце прошлого года определились с тем, сколько будут стоить свет, газ, вода и другие услуги. О том, какими будут тарифы ЖКХ с 1 июля, – в материале amic.ru.

1 На сколько вырастут тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2025 года? Российское правительство определило для Алтайского края средний индекс – 15,5%. Но при этом федеральные власти еще и установили предельно допустимое отклонение по муниципалитетам – 2,5%. Таким образом, максимальный индекс, на который коммунальные тарифы в регионе могут вырасти с 1 июля, – 18%. 13,9%, сообщали Впрочем, в среднем по Алтайскому краю суммы в квитанциях ЖКХ станут больше на, сообщали в региональном управлении по регулированию тарифов "Например, для большинства барнаульцев сумма квитанции в следующий отопительный период вырастет не более чем на 14,3%, для основной части жителей Бийска и Рубцовска – на 15,3%", – сообщали в ведомстве в конце 2024-го

2 Какими будут тарифы на воду в Алтайском крае с 1 июля 2025 года? О том, какими именно будут тарифы с 1 июля, еще в начале года "Банкфаксу" рассказали в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов. Так, ожидается, что в Барнауле холодное водоснабжение и водоотведение вырастут в цене на 13,3% – до 35,87 и 33,10 рубля/куб.м.

В Бийске "куб" холодной воды будет стоить 40,14 рубля – тариф "подскочит" сразу на 29,5%. Водоотведение будет обходиться в 34,38 рубля за кубометр.

Наконец, в Рубцовске водоснабжение подорожает до 35,29 рубля/куб.м (16,5%), а водоотведение – до 38,76 рубля/куб.м (2,6%).

3 Сколько мы будем платить за свет с 1 июля? С прошлого года плату за электроэнергию рассчитывают по-новому. Теперь сумма в платежке зависит от объема потребления – для каждого диапазона существует свой тариф. Так, с 1 июля 2025 года жильцы домов, не оборудованных электроплитами, будут платить за свет по тарифу 6,26 рубля/кВт·ч. Для домов с электроплитами размер платы составит 5,10 рубля/кВт·ч. Но если потребитель превысит порог в 3900 кВт, то тариф составит уже от 6,54 до 8,38 рубля/кВт·ч. При объеме потребления более 6000 кВт за электроэнергию нужно будет платить от 7,72 до 9,89 рубля за кВт·ч. Тариф для сельского населения составит 4,89 руб/кВт·ч.

4 Какими будут тарифы на сжиженный и природный газ? Во сколько будет обходиться природный газ, пока неизвестно. Ожидается, что розничные цены будут утверждены краевым управлением 28 мая Цена сжиженного газа в баллонах с доставкой с 1 июля увеличится на 17,1% по всему краю она составит 67,06 рубля за килограмм. На столько же вырастет и тариф на газ из групповых установок – он будет составлять 44,51 рубля за килограмм.