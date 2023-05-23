Барнаульский "Коммунальщик" проиграл в Екатеринбурге

Матч против "Сборной Свердловской области" завершился со счётом 1:2

23 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский "Коммунальщик" уступил в Екатеринбурге. Очередной матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против "Сборной Свердловской области" состоялся вечером 22 мая и завершился поражением алтайской команды со счётом 1:2.

При этом по ходу встречи "коммунальщицы" повели 1:0. В первой четверти гол в ворота хозяек забила Юлия Скутель. Во второй пятнадцатиминутке уральские хоккеистки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. После большого перерыва зрители забитых голов больше не увидели, и матч так и завершился минимальной победой свердловчанок.

Несмотря на неудачу в Екатеринбурге, "Коммунальщик" по-прежнему на четвёртом месте из семи команд – участниц чемпионата. "Сборная Свердловской области" набрала первые очки в сезоне и переместилась с последней на шестую строку.

23 мая команды проведут повторный матч в Екатеринбурге.