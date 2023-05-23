Да! ХК "Динамо-Алтай" выступит в ВХЛ. Почему это топ-событие и с кем мы будем играть?

Алтайские болельщики ждали этого дня 17 лет!

23 мая 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" выступит в сезоне 2023/24 во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Это второй по значимости турнир по хоккею в стране. Барнаульская команда будет участвовать в нём впервые за 17 лет. Именно в этом турнире много лет выступала команда "Мотор", переставшая существовать в 2006 году. Рассказываем, почему сезон в ВХЛ – топовое событие для всего алтайского спорта.

Итак, что за турнир ВХЛ?

Да! Это самая представительная хоккейная лига в стране, где со следующего сезона будет выступать 29 команд. Она считается вторым по силе турниром после Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" ВХЛ играют команды со всех регионов страны. Среди российских команд в чемпионате играют такие клубы, как новокузнецкий "Металлург". Есть команды из Воронежа, Красноярска, Омска, Перми, Казани.

И почему это круто?

Уровень соперников очень высокий. Во-первых, барнаульские болельщики уже устали смотреть матчи в рамках лиги "ВХЛ-Б", где в последние годы играло всего 4-5 команд. Сейчас зрителей ждёт около 60 ярких и интересных матчей регулярного чемпионата с сильными соперниками. Учитывая большую любовь барнаульцев к хоккею, на каждой встрече стоит ожидать переполненную "Титов-Арену", которая вмещает около 4500 человек.

Кого ещё, кроме "Динамо-Алтай", включили в ВХЛ?

Руководители клубов одобрили включение команд "Кристалл" (Саратов), "Норильск" (Норильск), ЦСК ВВС (Самара) и "Челны" (Набережные Челны). Всего в новом сезоне ВХЛ поучаствуют 29 клубов – на три больше, чем в минувшем сезоне.

А что будет с ВХЛ-Б?

Она перестанет существовать. Поэтому если бы динамовцы не заявились в более элитный чемпионат, то команду пришлось бы распустить.

Какой бюджет будет у "Динамо-Алтай" на следующий сезон?

Пока неизвестно. Как написал в своём телеграм-канале губернатор Виктор Томенко, сейчас идёт формирование бюджета. Для этого планируют привлечь деньги инвесторов. Чтобы достойно выступить в турнире, необходимо не менее 100 миллионов рублей. Для сравнения: нынешний бюджет алтайского клуба около 53 миллионов.

"И у нас был выбор: распустить команду или переводить её в ВХЛ-А. Ко мне поступило огромное количество просьб от болельщиков и спортсменов – от всей спортивной общественности – поддержать переход команды в более высокий дивизион. В этом случае и соперники у динамовцев будут более опытные, и график игр в нашей "Титов-Арене" станет более интенсивным. Но и на содержание команды потребуется больше денег, чем сейчас. Поэтому мы ведём работу с нашими партнёрами – попечителями клуба, чтобы увеличить его финансирование. Уверен, всё получится!" – написал Виктор Томенко.

Более подробную информацию о том, что ждёт хоккейный клуб, пообещал рассказать журналистам в ближайшее время директор динамовцев Руслан Чайкин.