Барнаульский "Коммунальщик" снова проиграл в Московской области

команда "Динамо-Электросталь" забила в ворота алтайских спортсменок на пять мячей больше

17 мая 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский "Коммунальщик" вновь проиграл в Московской области. Повторный матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против команды "Динамо-Электросталь" состоялся вечером 16 мая и завершился поражением алтайских спортсменок со счётом 2:7.

"Коммунальщику" вновь не удалась дебютная четверть игры – 0:5. Во второй алтайская команда пропустила ещё один мяч. Однако после большого перерыва усилиями Екатерины Черкасовой и Анастасии Мирошниковой "коммунальщицам" удалось отыграть два гола. Но на 51-й минуте игры подмосковные хоккеистки установили окончательный счёт после розыгрыша штрафного углового – 7:2.

Напомним, в первой встрече 15 мая барнаульские девушки также проиграли с результатом 0:5. "Коммунальщик" по-прежнему на четвёртом месте турнирной таблицы Суперлиги. В следующем туре 22 и 23 мая алтайская команда в Екатеринбурге встретится со сборной Свердловской области, которая сейчас замыкает таблицу Суперлиги.