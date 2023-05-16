Барнаульский "Коммунальщик" уступил "Динамо-Электростали"
Сейчас алтайская команда занимает четвёртое место из семи участников чемпионата Суперлиги
16 мая 2023, 12:50, ИА Амител
Барнаульский "Коммунальщик" проиграл в Московской области. Матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против "Динамо-Электростали" состоялся 15 мая и завершился поражением алтайской команды со счётом 0:5.
"Коммунальщик" пропустил три мяча уже в первой четверти матча, а к большому перерыву уступал 0:4. Во второй половине встречи в воротах алтайских хоккеисток побывал ещё один мяч. Сами игроки "Коммунальщика" так и не сумели "распечатать" ворота подмосковной команды.
Напомним, в первых матчах сезона барнаульские хоккеистки на выезде обменялись победами с московским "Востоком".
Сейчас алтайская команда занимает четвёртое место из семи участников чемпионата Суперлиги.
16 мая "Динамо-Электросталь" и "Коммунальщик" проведут повторную игру в Подмосковье.
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