Барнаульский "Коммунальщик" уступил "Динамо-Электростали"

Сейчас алтайская команда занимает четвёртое место из семи участников чемпионата Суперлиги

16 мая 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский "Коммунальщик" проиграл в Московской области. Матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против "Динамо-Электростали" состоялся 15 мая и завершился поражением алтайской команды со счётом 0:5.

"Коммунальщик" пропустил три мяча уже в первой четверти матча, а к большому перерыву уступал 0:4. Во второй половине встречи в воротах алтайских хоккеисток побывал ещё один мяч. Сами игроки "Коммунальщика" так и не сумели "распечатать" ворота подмосковной команды.

Напомним, в первых матчах сезона барнаульские хоккеистки на выезде обменялись победами с московским "Востоком".

Сейчас алтайская команда занимает четвёртое место из семи участников чемпионата Суперлиги.

16 мая "Динамо-Электросталь" и "Коммунальщик" проведут повторную игру в Подмосковье.