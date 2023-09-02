Барнаульский метрополитен в День города пользуется успехом
Шутливый арт-объект с фотозоной вновь открылся на улице Мало-Тобольской
02 сентября 2023, 16:00, ИА Амител
Барнаульский метрополитен традиционно пользуется успехом в День города среди жителей и гостей столицы Алтайского края. Как сообщает наш корреспондент, фотозона в виде входа в метро работает 2 сентября на улице Мало-Тобольской – и люди с удовольствием ею пользуются.
На прошлый День города, кстати, вход в метрополитен устанавливали ровно в этом же месте. Тогда барнаульцы так хотели сделать памятные снимки на фоне шутливого арт-объекта, что даже выстраивались в очередь.
В действительности же метро в Барнауле никогда не было и в обозримом будущем не появится. Но вымышленный метрополитен остается одним из главных мемов города.
А все началось с того, что в 2008 году журналист Данил Чурилов создал сайт "Метро Барнаула" и опубликовал схему: 5 линий и 37 станций. Сайт был шуточным, но настолько живым и реалистичным, что многие гости столицы Алтайского края всерьез пытались найти метро в нашем городе и в результате возникали разные казусы.
20:52:28 02-09-2023
Во-во, и микробов там столько же, сколько в настоящем метро.
21:33:51 02-09-2023
Тогда барнаульцы так хотели сделать памятные снимки на фоне шутливого арт-объекта, что даже выстраивались в очередь.------ Тогда чему удивляться нашей плохой жизни??? Стоять в очереди ради фотки на фоне картонки... Вас, когда мамки рожали, могли бы они подумать о таком падении нравов??
09:06:13 03-09-2023
Тогда б уж построили подземный скоростной трамвай на примере Волгограда. Вроде и метро,но в тоже время и трамвай и всем хорошо и гостям и жителям. Хоть и состоит волгоградский метро-трам из нескольких станций. Да даже у нас в Барнауле есть места где реально проложить тоннели под метро-трам. Перестроив тем самым трамвайные линии что позволит разгрузить дороги итд и тп.