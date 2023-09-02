Барнаульский метрополитен в День города пользуется успехом

Шутливый арт-объект с фотозоной вновь открылся на улице Мало-Тобольской

02 сентября 2023, 16:00, ИА Амител













Фото: amic.ru

Барнаульский метрополитен традиционно пользуется успехом в День города среди жителей и гостей столицы Алтайского края. Как сообщает наш корреспондент, фотозона в виде входа в метро работает 2 сентября на улице Мало-Тобольской – и люди с удовольствием ею пользуются.

На прошлый День города, кстати, вход в метрополитен устанавливали ровно в этом же месте. Тогда барнаульцы так хотели сделать памятные снимки на фоне шутливого арт-объекта, что даже выстраивались в очередь.

В действительности же метро в Барнауле никогда не было и в обозримом будущем не появится. Но вымышленный метрополитен остается одним из главных мемов города.

А все началось с того, что в 2008 году журналист Данил Чурилов создал сайт "Метро Барнаула" и опубликовал схему: 5 линий и 37 станций. Сайт был шуточным, но настолько живым и реалистичным, что многие гости столицы Алтайского края всерьез пытались найти метро в нашем городе и в результате возникали разные казусы.