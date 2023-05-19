"Будем развивать его". Заместитель мэра рассказал, построят ли метро в Барнауле

Барнаульское метро – один из главных мемов в городе

19 мая 2023, 09:29, Вячеслав Кондаков

Фото: www.transport.mos.ru

Власти Барнаула строить метро не планируют, вместо этого будут развивать трамвайную линию. Об этом в "Переговорке" сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев в ответ на вопрос ведущего Александра Михельсона будет ли в Барнауле построено метро.

"У нас есть отличное наземное метро в виде трамваев. Будем развивать его", – пояснил чиновник.

Миф о возможном строительстве метрополитена в столице Алтайского края появился в 2008 году, когда журналист Данил Чурилов создал сайт "Метро Барнаула" и опубликовал схему: 5 линий и 37 станций. Сайт был шуточный, но создатель паблика активно вёл группу, подогревал интерес новыми постами и видео из якобы "барнаульской подземки". По рассказу журналиста, идея построить метрополитен в столице края якобы принадлежала Владимиру Ленину. Потом возвести объект также собирались в 70-е годы. В итоге, согласно мифу, строили подземку по заказу муниципалитета в далёком 1976 году. Вход в Барнаульское метро журналист "разместил" на площади Октября. Сайт был настолько живым и реалистичным, что многие гости столицы Алтайского края всерьёз пытались найти метро в нашем городе и в результате возникали разные казусы.

В 2016 году известный барнаульский музыкант Александр Волокитин снял видеоэкскурсию по городскому "метрополитену".

В настоящий момент сайт о барнаульском метро недоступен.

В реальности же, утверждают историки, в краевой столице никогда не рассматривали идею строительства подземного общественного транспорта.

Отметим, в настоящий момент метро есть в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Самаре и Екатеринбурге. Реализовать проект пытаются пока безуспешно в Омске. Там вырыли больше 100 метров подземного туннеля, потратив на это 6 миллиардов рублей, и на этом стройка встала. На израсходованные средства, например, можно было бы приобрести несколько десятков новых трамваев.



Многие современные урбанисты утверждают, что сейчас невыгодно строить метро, а необходимо развивать наземный общественный транспорт, в том числе электрический.