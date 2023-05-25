Барнаульский пенсионер перевел мошенникам больше трех миллионов рублей
Злоумышленники предложили ему свои "безопасные счета"
25 мая 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульский пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в региональном МВД.
Мужчине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей службы безопасности. Заявила, что его деньги под угрозой, и предложила перевести их на "безопасный счёт".
Доверчивый пенсионер поверил мошеннице, снял средства и отправил их аферистам. В общей сложности он потерял больше трёх миллионов рублей.
13:20:14 25-05-2023
Как можно снять 3 млн рублей? Надо заранее делать заявку.
13:58:59 25-05-2023
Гость (13:20:14 25-05-2023) Как можно снять 3 млн рублей? Надо заранее делать заявку. ... А сберонлайн зачем? Через него и делается всё.
14:27:41 25-05-2023
Гость (13:58:59 25-05-2023) А сберонлайн зачем? Через него и делается всё.... Тогда в статье на надо было писать "снял".
14:38:23 25-05-2023
Гость (13:58:59 25-05-2023) А сберонлайн зачем? Через него и делается всё.... Нет, через сберонлайн, тоже нельзя перевести такую сумму на другой счёт.
13:50:47 25-05-2023
Мне за снятие 100тыщ в банкомате карту заблокировали
13:59:59 25-05-2023
Неужто на контрольный вопрос про "Чей Крым" ответили?
11:38:53 26-05-2023
Гость (13:59:59 25-05-2023) Неужто на контрольный вопрос про "Чей Крым" ответили?... Крым РУССКИЙ был, есть и будет.
14:02:43 25-05-2023
там в банке "свои " люди помогут без проблем
14:11:56 25-05-2023
Наверное, как пришли, так и ушли?..
14:33:47 25-05-2023
вопрос про "Чей Крым" ответили? - Устарела фишка. Они говорят общий))
15:48:40 25-05-2023
Троллям всё сложнее троллить что пенсионеры у нас перебиваются с черного хлеба на воду.
15:56:46 25-05-2023
Вообще не жалко дураков.
16:19:07 25-05-2023
Банкиров нужно трясти. От кого информация пришла об имеющихся лимонах и номер телефона?
16:32:50 25-05-2023
Гость (15:56:46 25-05-2023) Вообще не жалко дураков.... Пенсионеров жалко. У них нет понимания, что они являются дичью, на которую ведут охоту такие вот "охотники". И склонны доверять, да и соображала с возрастом начинает сдавать...
17:58:29 25-05-2023
Пора на карточках писать предупреждения как на сигаретах -"Карточки лучший инструмент вора"
07:01:29 26-05-2023
Как ни пенсионер так у него миллионами мошенники откусывают) а тут все плачутся про бедность))
11:42:00 26-05-2023
Гость (07:01:29 26-05-2023) Как ни пенсионер так у него миллионами мошенники откусывают)... Вот я пенсионер и долгов перед банками под миллион, с потенцией понимаешь, все в порядке.
11:37:34 26-05-2023
Почему у дураков есть деньги?
12:18:01 29-05-2023
Вот откуда у пенсионеров столько денег