НОВОСТИПроисшествия

Барнаульский пенсионер перевел мошенникам больше трех миллионов рублей

Злоумышленники предложили ему свои "безопасные счета"

25 мая 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульский пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в региональном МВД.

Мужчине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей службы безопасности. Заявила, что его деньги под угрозой, и предложила перевести их на "безопасный счёт".

Доверчивый пенсионер поверил мошеннице, снял средства и отправил их аферистам. В общей сложности он потерял больше трёх миллионов рублей.

Барнаул Происшествия

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

13:20:14 25-05-2023

Как можно снять 3 млн рублей? Надо заранее делать заявку.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:59 25-05-2023

Гость (13:20:14 25-05-2023) Как можно снять 3 млн рублей? Надо заранее делать заявку. ... А сберонлайн зачем? Через него и делается всё.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:41 25-05-2023

Гость (13:58:59 25-05-2023) А сберонлайн зачем? Через него и делается всё.... Тогда в статье на надо было писать "снял".

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:23 25-05-2023

Гость (13:58:59 25-05-2023) А сберонлайн зачем? Через него и делается всё.... Нет, через сберонлайн, тоже нельзя перевести такую сумму на другой счёт.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:47 25-05-2023

Мне за снятие 100тыщ в банкомате карту заблокировали

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:59 25-05-2023

Неужто на контрольный вопрос про "Чей Крым" ответили?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:53 26-05-2023

Гость (13:59:59 25-05-2023) Неужто на контрольный вопрос про "Чей Крым" ответили?... Крым РУССКИЙ был, есть и будет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:43 25-05-2023

там в банке "свои " люди помогут без проблем

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:56 25-05-2023

Наверное, как пришли, так и ушли?..

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:47 25-05-2023

вопрос про "Чей Крым" ответили? - Устарела фишка. Они говорят общий))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:40 25-05-2023

Троллям всё сложнее троллить что пенсионеры у нас перебиваются с черного хлеба на воду.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:46 25-05-2023

Вообще не жалко дураков.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:07 25-05-2023

Банкиров нужно трясти. От кого информация пришла об имеющихся лимонах и номер телефона?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:50 25-05-2023

Гость (15:56:46 25-05-2023) Вообще не жалко дураков.... Пенсионеров жалко. У них нет понимания, что они являются дичью, на которую ведут охоту такие вот "охотники". И склонны доверять, да и соображала с возрастом начинает сдавать...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:58:29 25-05-2023

Пора на карточках писать предупреждения как на сигаретах -"Карточки лучший инструмент вора"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:01:29 26-05-2023

Как ни пенсионер так у него миллионами мошенники откусывают) а тут все плачутся про бедность))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:00 26-05-2023

Гость (07:01:29 26-05-2023) Как ни пенсионер так у него миллионами мошенники откусывают)... Вот я пенсионер и долгов перед банками под миллион, с потенцией понимаешь, все в порядке.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:34 26-05-2023

Почему у дураков есть деньги?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:01 29-05-2023

Вот откуда у пенсионеров столько денег

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров