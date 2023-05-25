Барнаульский пенсионер перевел мошенникам больше трех миллионов рублей

Злоумышленники предложили ему свои "безопасные счета"

25 мая 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульский пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в региональном МВД.

Мужчине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей службы безопасности. Заявила, что его деньги под угрозой, и предложила перевести их на "безопасный счёт".

Доверчивый пенсионер поверил мошеннице, снял средства и отправил их аферистам. В общей сложности он потерял больше трёх миллионов рублей.