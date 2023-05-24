Женщину осудят за похищение денег барнаульцев, которым обещала купить авто подешевле

Всего за три недели она взяла 5 млн рублей, часть из которых успела потратить на себя

24 мая 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанет местная жительница, которая пообещала нескольким барнаульцам купить машины по ценам ниже рыночных. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, она взяла у них 5 млн рублей и начала тратить деньги на свои нужды.

Согласно данным следствия, зная о способах и особенностях работы одной из электронных площадок, она неоднократно получала от барнаульцев средства на приобретение для них автомобилей по заниженным ценам. Однако свои намерения она выполнять не намеревалась и просто тратила их деньги. Всего с 27 мая по 16 июня она взяла у потерпевших более 5 млн рублей.

В ходе допроса женщина полностью признала свою вину и вернула часть похищенных средств. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В прокуратуре отметили, что ранее обвиняемая уже отбывала наказание в местах лишения свободы, но выводов для себя не сделала.