Барнаульский пенсионер живет у дочери, потому что не может попасть в свой дом
В ситуации, в которой оказался мужчина, разбирается полиция
17 ноября 2024, 18:15, ИА Амител
71-летний Владимир Степанюк из Барнаула вынужден жить у дочери, так как не может попасть в свой дом, пишет "КП-Барнаул".
После развода пенсионер обнаружил, что дом сдается в аренду, бокс также сдается, организовано производство бамперов, в доме живут 15 строителей без временной регистрации.
Дочь утверждает, что договор аренды заключен с бывшей женой Владимира Степанюка, хотя по закону требуется согласие обоих собственников. Степанюк обратился в полицию и прокуратуру, его жалобу проверят.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что информация о нарушении миграционных законов проверяется сотрудниками Управления по вопросам миграции и полицейскими барнаульского УМВД.
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