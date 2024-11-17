Барнаульский пенсионер живет у дочери, потому что не может попасть в свой дом

В ситуации, в которой оказался мужчина, разбирается полиция

17 ноября 2024, 18:15, ИА Амител

Дверь / Фото: pxhere.com/ru/photo/834322

71-летний Владимир Степанюк из Барнаула вынужден жить у дочери, так как не может попасть в свой дом, пишет "КП-Барнаул".

После развода пенсионер обнаружил, что дом сдается в аренду, бокс также сдается, организовано производство бамперов, в доме живут 15 строителей без временной регистрации.

Дочь утверждает, что договор аренды заключен с бывшей женой Владимира Степанюка, хотя по закону требуется согласие обоих собственников. Степанюк обратился в полицию и прокуратуру, его жалобу проверят.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что информация о нарушении миграционных законов проверяется сотрудниками Управления по вопросам миграции и полицейскими барнаульского УМВД.