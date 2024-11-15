На Алтае мужчина сдавал в аренду несуществующую квартиру и попал под суд

Также он поставлял выдуманные корма для животных и делал ремонт без своего участия

15 ноября 2024, 19:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

35-летний житель Чемальского района Республики Алтай путем мошенничества похитил 400 тыс. рублей. Он предлагал несуществующие услуги и занимал у знакомых крупные суммы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

С января 2023 по февраль 2024 года мужчина зарабатывал на жизнь мошенничеством. Чаще всего он сдавал в аренду несуществующую в Горно-Алтайске квартиру и якобы поставлял корма для сельскохозяйственных животных. За свои услуги он брал предоплату в размере 10%.

Также мошенник пообещал жительнице Чемальского района сделать ремонт в ее доме, а у своего приятеля взял в долг крупную сумму, прикрываясь финансовыми трудностями. Когда мошенник получал от граждан деньги на электронный кошелек, тут же переставал выходить на связь.

Всего сельчанин обманным путем заработал более 400 тыс. рублей. От его действий пострадали 25 человек.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.