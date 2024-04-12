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Барнаульский перевозчик лишился права обслуживать маршрут № 6

Суд встал на сторону городских властей

12 апреля 2024, 07:56, ИА Амител

Пустой автобус / Фото: pxhere.com
Пустой автобус / Фото: pxhere.com

Суд лишил барнаульского перевозчика Антона Еньшина права на обслуживание маршрута № 6. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Арбитражный суд Алтайского края.

Комитет мэрии обратился с соответствующим требованием еще в 2023 году. Сам предприниматель рассказывал, что претензии связаны с нерегулярностью рейсов на маршруте.

Суд встал на сторону городских властей. Причину, по которой было принято такое решение, пока не озвучили. 

Теперь комитету придется искать нового перевозчика, который займется обслуживанием маршрута. Предположительно, сделать это могут даже без конкурса. 

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 9

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Гость

09:10:34 12-04-2024

Да 6 маршрут ходит регулярно! Лучше бы за 24 и 29 маршруты взялись!!!

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Гостья

16:18:39 12-04-2024

Гость (09:10:34 12-04-2024) Да 6 маршрут ходит регулярно! Лучше бы за 24 и 29 маршруты в...
Не забудьте ещё 59)

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Гость

09:27:24 12-04-2024

Ну если 6-ка уходила не регулярно, то что можно сказать о 24, 29, 57, 80? В воскресенье на линии 80-го маршрута был только один (ОДИН, КАРЛ!) автобус!!!

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Гость

12:25:38 12-04-2024

Гость (09:27:24 12-04-2024) Ну если 6-ка уходила не регулярно, то что можно сказать о 24... .. а также о 20, 73 и т.д., список можно продолжать.

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Гость

11:08:39 12-04-2024

Не знаю, каждые 5-7 минут проезжает. Ну в выходные раз в 10 минут.

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Гость

11:58:22 12-04-2024

А что по остальным маршрутам? Там типо все норм?

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Гость

12:40:34 12-04-2024

не часто езжу на этом маршруте, но вижу на остановках. ходит нормально.

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Невжилу

13:30:02 12-04-2024

Один из востребованных маршрутов,кое кто сон потерял,что не в его карман деньга сыпется! Потому и без конкурса достанется. Скоро узнаем это имя,если за зицпредседателя не спрячется.

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Гость

17:56:59 12-04-2024

Где сегодня 29й?

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