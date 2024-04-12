Барнаульский перевозчик лишился права обслуживать маршрут № 6
Суд встал на сторону городских властей
12 апреля 2024, 07:56, ИА Амител
Пустой автобус / Фото: pxhere.com
Суд лишил барнаульского перевозчика Антона Еньшина права на обслуживание маршрута № 6. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Арбитражный суд Алтайского края.
Комитет мэрии обратился с соответствующим требованием еще в 2023 году. Сам предприниматель рассказывал, что претензии связаны с нерегулярностью рейсов на маршруте.
Суд встал на сторону городских властей. Причину, по которой было принято такое решение, пока не озвучили.
Теперь комитету придется искать нового перевозчика, который займется обслуживанием маршрута. Предположительно, сделать это могут даже без конкурса.
09:10:34 12-04-2024
Да 6 маршрут ходит регулярно! Лучше бы за 24 и 29 маршруты взялись!!!
16:18:39 12-04-2024
Гость (09:10:34 12-04-2024) Да 6 маршрут ходит регулярно! Лучше бы за 24 и 29 маршруты в...
Не забудьте ещё 59)
09:27:24 12-04-2024
Ну если 6-ка уходила не регулярно, то что можно сказать о 24, 29, 57, 80? В воскресенье на линии 80-го маршрута был только один (ОДИН, КАРЛ!) автобус!!!
12:25:38 12-04-2024
Гость (09:27:24 12-04-2024) Ну если 6-ка уходила не регулярно, то что можно сказать о 24... .. а также о 20, 73 и т.д., список можно продолжать.
11:08:39 12-04-2024
Не знаю, каждые 5-7 минут проезжает. Ну в выходные раз в 10 минут.
11:58:22 12-04-2024
А что по остальным маршрутам? Там типо все норм?
12:40:34 12-04-2024
не часто езжу на этом маршруте, но вижу на остановках. ходит нормально.
13:30:02 12-04-2024
Один из востребованных маршрутов,кое кто сон потерял,что не в его карман деньга сыпется! Потому и без конкурса достанется. Скоро узнаем это имя,если за зицпредседателя не спрячется.
17:56:59 12-04-2024
Где сегодня 29й?