Барнаульский перевозчик лишился права обслуживать маршрут № 6

Суд встал на сторону городских властей

12 апреля 2024, 07:56, ИА Амител

Пустой автобус / Фото: pxhere.com

Суд лишил барнаульского перевозчика Антона Еньшина права на обслуживание маршрута № 6. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Арбитражный суд Алтайского края.

Комитет мэрии обратился с соответствующим требованием еще в 2023 году. Сам предприниматель рассказывал, что претензии связаны с нерегулярностью рейсов на маршруте.

Суд встал на сторону городских властей. Причину, по которой было принято такое решение, пока не озвучили.

Теперь комитету придется искать нового перевозчика, который займется обслуживанием маршрута. Предположительно, сделать это могут даже без конкурса.