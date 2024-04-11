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Коммунальщики в Барнауле наводят чистоту на дорогах

В работах задействованы 128 человек и 67 единиц техники

11 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Дорожники за работой / Фото: пресс-служба мэрии
Дорожники за работой / Фото: пресс-служба мэрии

Барнаульские коммунальщики в рамках "чистого четверга" приводят дороги в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по очистке лотковой зоны от грунтового наноса ведутся на улицах Понтонный мост, Малахова, Советской Армии, Павловском и Змеиногорском трактах, проспектах Строителей и Ленина.

Мусор собирают на проспектах Калинина, Комсомольском, в Северном Власихинском проезде, а также на улицах Профинтерна, Партизанской, Максима Горького, Лазурной, Юрина, Георгия Исакова, Попова, Молодежной, Димитрова и других участках улично-дорожной сети.

На улицах Понтонный мост, Взлетной, Энтузиастов, проспекте Ленина и других участках прометают тротуары.

В работах задействованы 128 человек и 67 единиц техники.

Барнаул Дороги

Комментарии 9

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Дюша

16:05:26 11-04-2024

Пять работников, фронтальныфй погрузчик и три Камаза на 100 кучек мусора...Хорошо устроились... Распил нормальный...Особенно радует это на Ленинском.

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Гость

16:29:47 11-04-2024

Дюша (16:05:26 11-04-2024) Пять работников, фронтальныфй погрузчик и три Камаза на 100 ... На Молодежной нет ни одного рабочего, ни одного погрузчика, ни Камаза.

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Гость

17:09:10 11-04-2024

Гость (16:29:47 11-04-2024) На Молодежной нет ни одного рабочего, ни одного погрузчика, ... Так там не администрация краевая...

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Гость

18:38:27 11-04-2024

Гость (17:09:10 11-04-2024) Так там не администрация краевая...... На Попова ее тоже нет. См. фото.

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Гость

18:37:46 11-04-2024

Дюша (16:05:26 11-04-2024) Пять работников, фронтальныфй погрузчик и три Камаза на 100 ... Можешь быть шестым. Тебе не привыкать.

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Гость

16:16:35 11-04-2024

Пожалуйста, уберите с асфальта грунтовый нанос после огромной лужи на Змеиногорском тракте между трамвайной линией и домами 104м/5 и 104П, где вода стекает в дренажный канал. В сухую погоду весь засохший грунтовый нанос летит в окна квартир - подоконники чёрные и стёкла мыть не успеваем.

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Чучмек

19:13:49 11-04-2024

Для чего всю зиму дороги заваливают этой грязью? Какой смысл в её использовании?

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Гость

19:50:45 11-04-2024

Чучмек (19:13:49 11-04-2024) Для чего всю зиму дороги заваливают этой грязью? Какой смысл... Чтоб ты свое корыто не разьил.

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Гость

09:54:36 12-04-2024

На Взлетной не прочищен ни один слив,грязь кругом

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