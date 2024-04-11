Коммунальщики в Барнауле наводят чистоту на дорогах

В работах задействованы 128 человек и 67 единиц техники

11 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Дорожники за работой / Фото: пресс-служба мэрии

Барнаульские коммунальщики в рамках "чистого четверга" приводят дороги в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по очистке лотковой зоны от грунтового наноса ведутся на улицах Понтонный мост, Малахова, Советской Армии, Павловском и Змеиногорском трактах, проспектах Строителей и Ленина.

Мусор собирают на проспектах Калинина, Комсомольском, в Северном Власихинском проезде, а также на улицах Профинтерна, Партизанской, Максима Горького, Лазурной, Юрина, Георгия Исакова, Попова, Молодежной, Димитрова и других участках улично-дорожной сети.

На улицах Понтонный мост, Взлетной, Энтузиастов, проспекте Ленина и других участках прометают тротуары.

В работах задействованы 128 человек и 67 единиц техники.