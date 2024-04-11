Коммунальщики в Барнауле наводят чистоту на дорогах
В работах задействованы 128 человек и 67 единиц техники
11 апреля 2024, 14:50, ИА Амител
Барнаульские коммунальщики в рамках "чистого четверга" приводят дороги в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы по очистке лотковой зоны от грунтового наноса ведутся на улицах Понтонный мост, Малахова, Советской Армии, Павловском и Змеиногорском трактах, проспектах Строителей и Ленина.
Мусор собирают на проспектах Калинина, Комсомольском, в Северном Власихинском проезде, а также на улицах Профинтерна, Партизанской, Максима Горького, Лазурной, Юрина, Георгия Исакова, Попова, Молодежной, Димитрова и других участках улично-дорожной сети.
На улицах Понтонный мост, Взлетной, Энтузиастов, проспекте Ленина и других участках прометают тротуары.
В работах задействованы 128 человек и 67 единиц техники.
16:05:26 11-04-2024
Пять работников, фронтальныфй погрузчик и три Камаза на 100 кучек мусора...Хорошо устроились... Распил нормальный...Особенно радует это на Ленинском.
16:29:47 11-04-2024
Дюша (16:05:26 11-04-2024) Пять работников, фронтальныфй погрузчик и три Камаза на 100 ... На Молодежной нет ни одного рабочего, ни одного погрузчика, ни Камаза.
17:09:10 11-04-2024
Гость (16:29:47 11-04-2024) На Молодежной нет ни одного рабочего, ни одного погрузчика, ... Так там не администрация краевая...
18:38:27 11-04-2024
Гость (17:09:10 11-04-2024) Так там не администрация краевая...... На Попова ее тоже нет. См. фото.
18:37:46 11-04-2024
Дюша (16:05:26 11-04-2024) Пять работников, фронтальныфй погрузчик и три Камаза на 100 ... Можешь быть шестым. Тебе не привыкать.
16:16:35 11-04-2024
Пожалуйста, уберите с асфальта грунтовый нанос после огромной лужи на Змеиногорском тракте между трамвайной линией и домами 104м/5 и 104П, где вода стекает в дренажный канал. В сухую погоду весь засохший грунтовый нанос летит в окна квартир - подоконники чёрные и стёкла мыть не успеваем.
19:13:49 11-04-2024
Для чего всю зиму дороги заваливают этой грязью? Какой смысл в её использовании?
19:50:45 11-04-2024
Чучмек (19:13:49 11-04-2024) Для чего всю зиму дороги заваливают этой грязью? Какой смысл... Чтоб ты свое корыто не разьил.
09:54:36 12-04-2024
На Взлетной не прочищен ни один слив,грязь кругом