Барнаульский перевозчик не смог оспорить "отлучение" от маршрута № 18

Апелляционная инстанция подтвердила решение Арбитражного суда Алтайского края

07 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com

Перевозчик ООО "Командирское" не смог оспорить решение Арбитражного суда Алтайского края об "отлучении" от маршрута № 18. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

По версии комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула, "Командирское" не выполняло требования при обслуживании маршрута. Автобусов на линию выходило мало и проходили маршрут они недостаточно регулярно. Суд поддержал эту позицию, однако перевозчик не согласился с решением и обратился в апелляционную инстанцию. 25 сентября 7-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений.

Напомним, что решение о лишении "Командирского" маршрута приняли 24 июня. Действие лицензии уже прекращено. Кто сейчас его обслуживает – неизвестно.