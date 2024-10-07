Барнаульский перевозчик не смог оспорить "отлучение" от маршрута № 18
Апелляционная инстанция подтвердила решение Арбитражного суда Алтайского края
07 октября 2024, 08:15, ИА Амител
Перевозчик ООО "Командирское" не смог оспорить решение Арбитражного суда Алтайского края об "отлучении" от маршрута № 18. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
По версии комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула, "Командирское" не выполняло требования при обслуживании маршрута. Автобусов на линию выходило мало и проходили маршрут они недостаточно регулярно. Суд поддержал эту позицию, однако перевозчик не согласился с решением и обратился в апелляционную инстанцию. 25 сентября 7-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений.
Напомним, что решение о лишении "Командирского" маршрута приняли 24 июня. Действие лицензии уже прекращено. Кто сейчас его обслуживает – неизвестно.
08:24:37 07-10-2024
За решетку надо тех, кто с такими перевозчиками контракты заключает и не контролирует их исполнение. Это же вредители, действующие против российских граждан.
08:53:16 07-10-2024
Гость (08:24:37 07-10-2024) За решетку надо тех, кто с такими перевозчиками контракты за... Так он уже вроде как там
08:29:27 07-10-2024
и что теперь 18 маршрута не будет? а на чем мне на работу ездить?
08:40:06 07-10-2024
Гость (08:29:27 07-10-2024) и что теперь 18 маршрута не будет? а на чем мне на работу ез... Прощай
09:07:52 07-10-2024
Всем здравствуйте! Замена маршруту 18 будет?! Как утром на работу ездить?!
09:09:38 07-10-2024
Нет водил. Выгребли всех молодых. Согласных пенсионеров на все маршруты не хватает. И как быть? Нет маршрута- нет проблемы.
10:08:35 07-10-2024
Гость (09:09:38 07-10-2024) Нет водил. Выгребли всех молодых. Согласных пенсионеров на в... Так иди и устраивался водилой
09:39:06 07-10-2024
Те кто решение выносит и те кто иски подают не пользуются общественным транспортом...... Им не нужен 17,18,19,24,29,37,25,65,75,80 маршруты, часть из которых уже закрыта, добивают последних.
11:39:27 07-10-2024
"Комнадирское" надо и 58 маршрута лишить, за то, что без валидатора работают.
12:50:09 07-10-2024
Интересная однако задача: перед каждым поднятием цены на проезд во всех пабликах через журналистов раздавался плач перевозчиков о том, что маршруты не выгодны, а теперь вон как, через суд оспаривают решение о прекращении их работы на маршруте. .
15:35:01 08-10-2024
ООО Олир-Авто. По маршруту 18 теперь ездят все те же автобусы, те же водители, с тем же безобразным графиком, но уже под ООО Олир-Авто
18:41:03 29-10-2024
Беспредел какой-то 5 автобусов на маршруте , интервал 40-50 минут. Позор! Людей за скот считают.