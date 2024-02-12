Барнаульского перевозчика лишили права работать на маршруте № 51
Это может быть связано с нерегулярным хождением автобусов
12 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Транспортный комитет Барнаула через Арбитражный суд лишил предпринимателя-перевозчика Юрия Матусовича права работать на маршруте № 51. Об этом пишет "Толк".
Причины в материалах процесса не уточняются, но, как отмечает издание, почти одновременно с этим иском власти также обратились в суд с намерением лишить некоторых маршрутов предпринимателя Антона Еньшина и компании "Командирское". Причина – нерегулярное хождение автобусов.
"Вероятно, что и мотивация для иска против Матусовича была аналогичной", – предполагает издание.
Тем не менее, в отличие от Матусовича, процессы против Еньшина и компании "Командирское" еще продолжаются. А связанный с этой фирмой предприниматель Олег Бесчастный находится под домашним арестом по подозрению в даче взятки бывшему вице-мэру Антону Шеломенцеву.
По данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил Шеломенцева под стражей.
09:14:42 12-02-2024
И пусть поступят еще с 256 маршрутом, долго ждать приходиться на остановках
09:26:26 12-02-2024
Стесняюсь спросить,а 29 в обще ходит или нет.И реально ,может пора строить метро в городе ...ха,ха...
09:40:01 12-02-2024
гость (09:26:26 12-02-2024) Стесняюсь спросить,а 29 в обще ходит или нет.И реально ,може... Думаете, что метро будет ходить лучше?
09:51:35 12-02-2024
Гость (09:40:01 12-02-2024) Думаете, что метро будет ходить лучше?... На метре ваще быстро. Я ездил.
09:58:17 12-02-2024
Гость (09:51:35 12-02-2024) На метре ваще быстро. Я ездил.... Над метрой (ц) у нас дома рухнут.
10:18:19 12-02-2024
51 то ходил и не плохо, а вот 29 такой хороший маршрут, а люди потеряли веру что автобус вообще придёт. И ничего не отбирают. Вот точно у кого нужно отобрать маршрут, так это у владельца 29 маргрута
12:11:06 12-02-2024
Татьяна (10:18:19 12-02-2024) 51 то ходил и не плохо, а вот 29 такой хороший маршрут, а лю... Часто приходится пользоваться 51-м маршрутом по выходным. Что сказать: то нормально ходят, минут через 10 друг за другом; а то по полчаса не дождёшься. Несколько раз по часу (!!!) приходилось ждать! Особенно после 5-ти вечера они внаглую сходят с маршрута, типа "план набрали и хватит", не раз от самих водил такое слышал. И никакого контроля за ними нет! Писал не раз в Комитет по транспорту - в ответ одни отписки! Естественно, после таких простоев народу набивается, что уже на Балтийской не могут влезть! И всем всё по барабану! Водилы только вналую ржут
16:45:24 12-02-2024
Гость (12:11:06 12-02-2024) Часто приходится пользоваться 51-м маршрутом по выходным. Чт... ТАРИФ СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ! Если бы проезд стоил 25 рублей, они бы работали дольше и перевозили больше пассажиров! Сейчас сделают 35 рублей за билет, перевозчики вообще станут до 14 часов дня ездить, план раньше смогут выполнять.
12:20:34 12-02-2024
Татьяна (10:18:19 12-02-2024) 51 то ходил и не плохо, а вот 29 такой хороший маршрут, а лю... Вот вам и "мстя" за Бесчастного-ходил и перестал ходить!
13:11:31 12-02-2024
Татьяна (10:18:19 12-02-2024) 51 то ходил и не плохо, а вот 29 такой хороший маршрут, а лю... 29 маршрут закрыли и передали другому перевозчику, а ему этот маршрут не нужен. Вот и получается, что страдают жители, а властям плевать. Они уничтожают маршруты - уничтожили 17, 19 теперь 29 и 51
10:33:22 12-02-2024
Какая вам "метра"))) У вас морда лица угольной сажей перепачкана от печек в частных развалюхах) а вы размечтались за метро)
11:11:06 12-02-2024
37 автобус вообще исчез
11:34:08 12-02-2024
А че еще есть 29 ый?
11:56:33 12-02-2024
городского транспорта на сегодняшний день, в барнауле фактически нет, он если еще не скончался, то уже на последнем издыхании.
12:09:58 12-02-2024
я сегодня 40 минут трамвай ждала!!!!
12:10:41 12-02-2024
и? пассажирам сейчас как?
13:35:51 13-02-2024
Когда наведут порядок с 29 маршрутом? Зачем нужен такой перевозчик? Для отмывания денег?
08:05:31 29-02-2024
51 с утра с 6.30 до 7.00 раза 3 в неделю проста нету и на школе садоводов уже полный и не уехать и всем ровна нас.....ь