Барнаульского перевозчика лишили права работать на маршруте № 51

Это может быть связано с нерегулярным хождением автобусов

12 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Транспортный комитет Барнаула через Арбитражный суд лишил предпринимателя-перевозчика Юрия Матусовича права работать на маршруте № 51. Об этом пишет "Толк".

Причины в материалах процесса не уточняются, но, как отмечает издание, почти одновременно с этим иском власти также обратились в суд с намерением лишить некоторых маршрутов предпринимателя Антона Еньшина и компании "Командирское". Причина – нерегулярное хождение автобусов.

"Вероятно, что и мотивация для иска против Матусовича была аналогичной", – предполагает издание.

Тем не менее, в отличие от Матусовича, процессы против Еньшина и компании "Командирское" еще продолжаются. А связанный с этой фирмой предприниматель Олег Бесчастный находится под домашним арестом по подозрению в даче взятки бывшему вице-мэру Антону Шеломенцеву.

По данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил Шеломенцева под стражей.