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Барнаульский певец прокомментировал инцидент с ночной стрельбой у подъезда

Шансонье Юрий Свой рассказал, что он не стал писать заявление на хулигана, который разбил его колонку

19 июля 2023, 08:53, ИА Амител

Юрий Свой / Кадр: YouTube
Юрий Свой / Кадр: YouTube

Барнаульский певец Юрий Свой прокомментировал инцидент со стрельбой во дворе жилого дома на Змеиногорском тракте, отметив, что случившееся урегулировали.

Напомним, все случилось в ночь на 18 июля. Компания молодых людей устроила во дворе музыкальный вечер с приглашенным вокалистом и переносной большой колонкой. Одному из жителей не понравился шум, и он вышел сделать замечание – пнул аудиосистему, а в ответ один из участников вечеринки (певец Юрий Свой) произвел выстрел. Обошлось тогда без пострадавших.

"Резонанс, который произошел в ночь с 17 на 18 июля, урегулирован. Неадекватный мужчина сейчас находится под стражей за хулиганство. Предупредительный выстрел я произвел в воздух, пострадавших нет и не могло быть. Заявление на хулигана я писать не стал, не в моих понятиях", – написал Юрий Свой в соцсети.

Также он отметил, что с его заказчиком было заранее оговорено ночное празднование возле подъезда. "Заказчик мне пояснила, что против никто из жильцов дома не будет, так как она спросила разрешения в чате дома", – рассказал шансонье.

Барнаул Происшествия

Комментарии 47

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Гость

08:58:19 19-07-2023

А откуда у Юры ствол?

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Гость

09:02:19 19-07-2023

А певца не привлекли к ответственности за нарушение тишины? И теперь что, пистолеты всем певцам выдают? Откуда у него оружие? На каких основаниях он им владеет? Законно ли он его использовал? Правоохранители не хотят ответить на эти вопросы? И вообще, когда полиция начнет обеспечивать общественный порядок на улицах?

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Гость

09:14:47 19-07-2023

Гость (09:02:19 19-07-2023) А певца не привлекли к ответственности за нарушение тишины? ... купил. в чем проблема то?

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Гость

09:36:04 19-07-2023

Гость (09:14:47 19-07-2023) купил. в чем проблема то?... А скажите адрес или номер телефона, где свободно продают? Ну так чтоб без всяких справок, обучения и прочей ерунды.

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Гость

10:55:53 19-07-2023

Гость (09:36:04 19-07-2023) А скажите адрес или номер телефона, где свободно продают? Ну... а с чего вы взяли,, что у него справки нет?

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Гость

09:04:27 19-07-2023

В этой новости дико всё

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Гость

09:07:04 19-07-2023

абсурд. заявление он писать не будет,а какого хрена стрельбу устроил? заказчица в чате спросила,а какое это имеет значение?езжайте в лес и там надрывайтесь хоть до диареи.

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Гость

09:09:01 19-07-2023

Чат дома в ватцапе имеет какой-то правовой статус? А если человека нет в чате? Совсем отупело население

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гость

09:13:30 19-07-2023

не приятная личность... Молодец мужик, что попытался разогнать этот шалман, второй раз будет не повадно

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горожанка

09:15:02 19-07-2023

почему пожилые люди, дети, те, кому на работу в 6 утра вставать должны эту хрень терпеть? Деградация полная

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Гость

09:16:09 19-07-2023

а шансонье это что за каста?

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Гость

09:34:35 19-07-2023

Гость (09:16:09 19-07-2023) а шансонье это что за каста?... Это те что про владимирский централ, про прокурора, про семь побегов-восемь ходок.

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Гость

09:17:59 19-07-2023

Врет как мерин. Никого под стражу не взяли. Самого певцуна под стражу надо взять, чтобы не мурчал своим кошачим голоском по ночам, отрабатывая мзду нарушителей тишины.

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Гость

09:22:06 19-07-2023

Прокурорские, а ну ка проверьте эту компашку на нарушение закона, и заказчицу шума, и производителя шума ночью, да еще с пистолем в кармашке. Что там в кармашке у мерзкого Бэггинса? Там поди и наркота еще.

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Гость

09:22:14 19-07-2023

Это деятель, который в трамваях катается и поет?

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Гость

09:22:16 19-07-2023

Резонанс урегулирован... ОМГ

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Електрик

09:40:47 19-07-2023

Дичь полная, стрельба в черте населенного пункта автоматом административка даже если сигнальное оружие плюс нарушение режима тишины, участковый на одном этом посте может сразу две палки срубить.

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Гость

09:59:51 19-07-2023

За стрельбу в населенном пункте уже его нужно натянуть. Тут даже только за вытащенный ствол-травмат народ колпашат по полной, вплоть до уголовки, а этот еще и выстрел сделал. А полиция у нас куда смотрит, тут явно состав преступления, наказывать нужно этого певца максимально жестко. И наказывать также того кто организовал этот шалман во дворе, никакие обсуждения в чате не имеют силы, а закон о тишине действует всегда и должен исполняться.

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Гость

10:09:26 19-07-2023

а закон о тишине действует всегда и должен исполняться. -------- Не забывайте, мы живем в самом правовом государстве))))))))

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гость

10:37:29 19-07-2023

Заказчик был из сельской местности, у них в деревни все возможно.

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Гость

10:45:56 19-07-2023

"Элитное жилье", "элитные жильцы", "элитные гости"...

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слава

10:50:22 19-07-2023

что это за заметка? Почему мужчина который пинал колонку закрыт? Оснований нет никаких. А вот к Трубадуру местному вопросов много должно быть у полицейских...... Скорей всего его и надо закрыть что бы посреди ночи около жилых домов не пулял...Ковбой недоделанный...

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Гость

10:57:55 19-07-2023

Петь в 12 ночи - это адекватно, а попытка устранить нарушение - это неадекватно. Что-то всё смешалось в доме Облонских.

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Гость

11:14:07 19-07-2023

Этот певец ртом орал среди ночи свои шансоны и стрелял из пистолета, а полицаи закрыли дяденьку, который хотел всему этому помешать? Разумно. Скрепно. Справедливо...

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Алекс

11:30:13 19-07-2023

Первое видео по запросу, выдает его "концерт" в пивнухе Хмельная пятница. Он там перед пустым залом тужится в цветомузыке. И на боку болтается ствол в кобуре. Так можно было чтоли?

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Гость

11:54:55 19-07-2023

ЮРКА КРАСАВА !!!

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Гость

11:54:56 19-07-2023

зато пропиарился

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гостьЯ

11:58:56 19-07-2023

эти шансонье со стволами и колонками переносными подальше от дворов должны держаться, в кабаке им место

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гостьЯ

12:00:52 19-07-2023

хосподя...илита....ствол, очки с детского мира, крест...с перехода...колонка переносная....что у этих людей с мировоззрением, оно не развивается совсем

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Гость

12:07:38 19-07-2023

А в клуб сходить у празднующих денег нет, голыдьба. В новости дико все, нарушители на свободе, а жертва находиться под стражей, что у нас с государством.

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Гость

12:15:42 19-07-2023

.что у этих людей с мировоззрением, - Ну найди Юрку да спроси у него все свои вопросы.

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Гость

13:07:27 19-07-2023

Гость (12:15:42 19-07-2023) .что у этих людей с мировоззрением, - Ну найди Юрку да спро... В каком он сегодня переходе побирается ? Страдания свои распевает ?

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Гость

13:23:34 19-07-2023

Гость (13:07:27 19-07-2023) В каком он сегодня переходе побирается ? Страдания свои расп... Ищи на Докучаево. Он там концертирует для местной шелупони.

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Гость

13:18:59 19-07-2023

Гость (12:15:42 19-07-2023) .что у этих людей с мировоззрением, - Ну найди Юрку да спро... А где он прячется?

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гостьЯ

15:22:55 19-07-2023

Гость (12:15:42 19-07-2023) .что у этих людей с мировоззрением, - Ну найди Юрку да спро... я с такими Юрками "не вожусь", их дешевые понты смешат не более

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Гость

13:13:34 19-07-2023

А просто еще не успела машина раскрутиться, щас подтянут этого своячка )))

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Гость

13:47:17 19-07-2023

Вот и определение элитности проявилось, в чате она спросила , ума нет? За стрельбу в городе его как минимум заново в к психиатру, после административном и лишения права на оружие!

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Гость

14:49:06 19-07-2023

Певец сам эти очочки на себя надел, или его насильно заставили принять такой нелепый образ?

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Гость

15:00:53 19-07-2023

А что за кот Базилио на фото?

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Гость

15:31:03 19-07-2023

Гость (15:00:53 19-07-2023) А что за кот Базилио на фото?... Судя по всему великий ночной шансонье.

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Гость

15:36:50 19-07-2023

Уровень идиотизма заказчиков и вопящего в ночи зашкаливает. Не правда, что не понравилось одному жителю - не понравилось всем жителям и не только одного дома, а всех трех домов двора. Вчера уже хотели этого певца еще раз заказать и уже без прыгающих рядом мартышек с телефонами объяснить, что очень не хорошо мешать людям спать

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Гость

16:18:34 19-07-2023

Певец Свояк Вопил в ночи К нему пришел мужик Сказал ему он -Замолчи Ногой колонку -вжик Свояк такое не стерпел Понятья, как никак Он пестик свой с собой имел Он не простой чувак Но только что то не пошло Он мушку не спилил Теперь в очках он ходит, чтоб - Никто чтоб не спалил Что есть два синх фингала За дело, неспроста Простой мужик был просто прав Он спать хотел, вот так.

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Гость

18:17:37 19-07-2023

Гость (16:18:34 19-07-2023) Певец Свояк Вопил в ночи К нему пришел мужик Сказал ему о... Лучший комментарий!

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Гость

18:13:52 19-07-2023

Новая услуга в Барнауле: Заказываешь Юрку на ночь, и он со своей колонкой под окнами твоего врага песни мяукает и из пистолэта постреливает.

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Гость

18:17:16 19-07-2023

А может Юрка второй Меладзе? Вижу его новую группу, под названием " Юрка с колонкой и мартышки с телефонами на подтанцовке."

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Гостья

19:12:23 19-07-2023

Дешевка вот прям во всем. И прикид и мозги... Как таким еще и пистолет давать в руки???

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Гость

22:20:33 19-07-2023

Певец со стволом живёт по понятиям

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