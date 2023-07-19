Барнаульский певец прокомментировал инцидент с ночной стрельбой у подъезда

Шансонье Юрий Свой рассказал, что он не стал писать заявление на хулигана, который разбил его колонку

19 июля 2023, 08:53, ИА Амител

Юрий Свой / Кадр: YouTube

Барнаульский певец Юрий Свой прокомментировал инцидент со стрельбой во дворе жилого дома на Змеиногорском тракте, отметив, что случившееся урегулировали.

Напомним, все случилось в ночь на 18 июля. Компания молодых людей устроила во дворе музыкальный вечер с приглашенным вокалистом и переносной большой колонкой. Одному из жителей не понравился шум, и он вышел сделать замечание – пнул аудиосистему, а в ответ один из участников вечеринки (певец Юрий Свой) произвел выстрел. Обошлось тогда без пострадавших.

"Резонанс, который произошел в ночь с 17 на 18 июля, урегулирован. Неадекватный мужчина сейчас находится под стражей за хулиганство. Предупредительный выстрел я произвел в воздух, пострадавших нет и не могло быть. Заявление на хулигана я писать не стал, не в моих понятиях", – написал Юрий Свой в соцсети.

Также он отметил, что с его заказчиком было заранее оговорено ночное празднование возле подъезда. "Заказчик мне пояснила, что против никто из жильцов дома не будет, так как она спросила разрешения в чате дома", – рассказал шансонье.