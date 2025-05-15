Барнаульский певец Женя Трофимов вошел в список номинантов рейтинга Forbes "30 до 30"

Героями рейтинга становятся люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны

15 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Женя Трофимов / Фото: соцсети музыканта

Журнал Forbes представил список претендентов на включение в ежегодный рейтинг "30 до 30". Одним из номинантов в категории "Музыка" стал уроженец Барнаула, 30-летний певец и участник группы "Комната культуры" Женя Трофимов. За него можно проголосовать на сайте рейтинга.

Героями "30 до 30" становятся люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.

Женя в 13 лет попал на фестиваль бардовской музыки, вдохновился творчеством исполнителей и начал писать собственные песни в этом жанре. В 2015 году певец создал со своим знакомым Романом Рудыкой, который позже стал гитаристом "Комнаты культуры", кавер-группу. В 2017-м стал участником музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд" в Москве. А уже в 2021 году Трофимов с Романом Рудыкой создали уже полюбившуюся нам группу "Комната культуры".

"За 2024 год коллектив дал более 60 концертов. Творчество Жени Трофимова в "Яндекс Музыке" ежемесячно слушают более 7,5 млн человек", – говорится в рейтинге.

Напомним, номинантами рейтинга "30 до 30" ранее были 25-летняя уроженка Бийска Алена Неведрова, которая занимается дизайном одежды, и 24-летний уроженец Рубцовска Максим Севагин – художественный руководитель Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.