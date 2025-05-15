Барнаульский певец Женя Трофимов вошел в список номинантов рейтинга Forbes "30 до 30"
Героями рейтинга становятся люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны
15 мая 2025, 10:30, ИА Амител
Журнал Forbes представил список претендентов на включение в ежегодный рейтинг "30 до 30". Одним из номинантов в категории "Музыка" стал уроженец Барнаула, 30-летний певец и участник группы "Комната культуры" Женя Трофимов. За него можно проголосовать на сайте рейтинга.
Героями "30 до 30" становятся люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.
Женя в 13 лет попал на фестиваль бардовской музыки, вдохновился творчеством исполнителей и начал писать собственные песни в этом жанре. В 2015 году певец создал со своим знакомым Романом Рудыкой, который позже стал гитаристом "Комнаты культуры", кавер-группу. В 2017-м стал участником музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд" в Москве. А уже в 2021 году Трофимов с Романом Рудыкой создали уже полюбившуюся нам группу "Комната культуры".
"За 2024 год коллектив дал более 60 концертов. Творчество Жени Трофимова в "Яндекс Музыке" ежемесячно слушают более 7,5 млн человек", – говорится в рейтинге.
Напомним, номинантами рейтинга "30 до 30" ранее были 25-летняя уроженка Бийска Алена Неведрова, которая занимается дизайном одежды, и 24-летний уроженец Рубцовска Максим Севагин – художественный руководитель Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
10:52:57 15-05-2025
Женя, молодец! Так держать!!!
11:00:58 15-05-2025
а кто это?
11:30:43 15-05-2025
Кавер певец в топ 30? А что-то своё есть, сколько песен-однодневок?
16:41:34 15-05-2025
Russkiy (11:30:43 15-05-2025) Кавер певец в топ 30? А что-то своё есть, сколько песен-одно... Он поет свои песни. Вы бы хоть погуглили прежде чем чушь писать
12:26:40 15-05-2025
На безрыбье и оак- рыба...
13:37:45 15-05-2025
Почему полное имя Евгений не пишут ему? Все Женя да Женя, как мальчик маленький (уже давно не мальчик). Когда в статус "Евгений" перейдет?
13:52:27 15-05-2025
а как же Тарас Трутень и Алексей Сулима? эти гораздо круче мальчика Жени
14:16:04 15-05-2025
Ой, блин, сколько завистников и диванных экспертов!) Вы сами попробуйте что-то сделать подобное? Ребята большие молодцы, искренне за них рад!
14:28:49 15-05-2025
Гость (14:16:04 15-05-2025) Ой, блин, сколько завистников и диванных экспертов!) Вы сами... а зачем делать подобное, когда Led Zeppelin уже все, что нужно сделали
22:04:32 16-05-2025
Russkiy (11:30:43 15-05-2025) Кавер певец в топ 30? А что-то своё есть, сколько песен-одно... У них есть свои отличные песни, соаетую к прослушиванию! 👍