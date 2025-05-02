Женя Трофимов и "Комната культуры" попали сразу в несколько номинаций премии МУЗ-ТВ

Барнаульские музыканты могут стать "Лучшей группой" с "Лучшей песней"

02 мая 2025, 09:00, ИА Амител

"Комната культуры" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Барнаульская группа "Комната культуры" вошла в список номинантов премии МУЗ-ТВ 2025.

Согласно данным со страницы премии на сайте телеканала, Женя Трофимов и "Комната культуры" попали в номинацию "Лучшая группа", где будут бороться Artik Asti, Моя Мишель, "Руки Вверх!", "Три дня дождя", The Hatters, IOWA и группа "Ленинград".

Помимо этого, коллектив стал номинантом в категории "Лучшая песня" со своим хитом "Поезда". Также за барнаульских музыкантов можно поболеть в номинации "Лучшее лирическое видео" и "Прорыв года", в которую попали BEARWOLF, Татьяна Куртукова, MONA, Минаева, MIRAVI, Merab Amzoevi, uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Wipo.