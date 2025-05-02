Женя Трофимов и "Комната культуры" попали сразу в несколько номинаций премии МУЗ-ТВ
Барнаульские музыканты могут стать "Лучшей группой" с "Лучшей песней"
02 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Барнаульская группа "Комната культуры" вошла в список номинантов премии МУЗ-ТВ 2025.
Согласно данным со страницы премии на сайте телеканала, Женя Трофимов и "Комната культуры" попали в номинацию "Лучшая группа", где будут бороться Artik Asti, Моя Мишель, "Руки Вверх!", "Три дня дождя", The Hatters, IOWA и группа "Ленинград".
Помимо этого, коллектив стал номинантом в категории "Лучшая песня" со своим хитом "Поезда". Также за барнаульских музыкантов можно поболеть в номинации "Лучшее лирическое видео" и "Прорыв года", в которую попали BEARWOLF, Татьяна Куртукова, MONA, Минаева, MIRAVI, Merab Amzoevi, uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Wipo.
12:31:05 02-05-2025
кто это?
12:35:22 02-05-2025
НЕ,не моё. Лед Зеппелин круче.
18:34:43 02-05-2025
Гость (12:35:22 02-05-2025) НЕ,не моё. Лед Зеппелин круче.... по- любому!
20:27:17 02-05-2025
культуре клаб...
06:10:38 03-05-2025
Да кто это? Что за ноунеймы?