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Женя Трофимов и "Комната культуры" попали сразу в несколько номинаций премии МУЗ-ТВ

Барнаульские музыканты могут стать "Лучшей группой" с "Лучшей песней"

02 мая 2025, 09:00, ИА Амител

"Комната культуры" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
"Комната культуры" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Барнаульская группа "Комната культуры" вошла в список номинантов премии МУЗ-ТВ 2025.

Согласно данным со страницы премии на сайте телеканала, Женя Трофимов и "Комната культуры" попали в номинацию "Лучшая группа", где будут бороться Artik Asti, Моя Мишель, "Руки Вверх!", "Три дня дождя", The Hatters, IOWA и группа "Ленинград".

Помимо этого, коллектив стал номинантом в категории "Лучшая песня" со своим хитом "Поезда". Также за барнаульских музыкантов можно поболеть в номинации "Лучшее лирическое видео" и "Прорыв года", в которую попали BEARWOLF, Татьяна Куртукова, MONA, Минаева, MIRAVI, Merab Amzoevi, uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Wipo.

Барнаул культура музыка

Комментарии 5

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Гость

12:31:05 02-05-2025

кто это?

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Гость

12:35:22 02-05-2025

НЕ,не моё. Лед Зеппелин круче.

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Элен без ребят

18:34:43 02-05-2025

Гость (12:35:22 02-05-2025) НЕ,не моё. Лед Зеппелин круче.... по- любому!

  -3 Нравится
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Александр

20:27:17 02-05-2025

культуре клаб...

  1 Нравится
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Гость

06:10:38 03-05-2025

Да кто это? Что за ноунеймы?

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