Барнаульский планетарий на каникулах расскажет детям о Куне, Хрумке и Дракоше

Также можно будет посмотреть историю о заблудившейся в космосе Бабе-Яге

01 января 2025, 11:30, ИА Амител

Здание барнаульского планетария / Фото: amic.ru

Барнаульский планетарий приглашает жителей и гостей города на различные праздничные новогодние сеансы, которые начнутся 2 января, сообщает мэрия. Полная афиша праздничных мероприятий опубликована на сайте планетария.

2 января в 13:00 состоится показ детской полнокупольной программы "Хрумка и волшебная ракета". История расскажет о том, как в сказочной долине, где живут верные друзья Хрумка и Куня, открывается астрономическая школа.

2 января также можно посмотреть программу "Новогодние космические приключения".

"О том, в какие события попадает незадачливая Баба-Яга. Во время путешествия перед героиней сказки предстают далекие фантастические туманности, жемчужные звездные скопления, причудливые галактики. Созвездия зимнего неба и планеты волшебно превращаются в героев мифов и легенд, которые помогают Бабе-Яге вернуться на Землю, к своей избушке и встретить Новый год", – рассказали в планетарии.

4 января детей и их родителей приглашают на показ программы "Дракоша и пропавшая звезда".

"В доступной и увлекательной форме малышей познакомят с созвездиями Северного полушария неба. Симпатичный Дракоша, путешествуя в космосе, заблудился, и ему на помощь пришли друзья. Вместе с ними Дракоша возвращает пропавшую Полярную звезду на место и побеждает опасную черную дыру", – говорится в сообщении.

8 января планетарий приглашает на показ программы "Сверхмассивные черные дыры: открывая невидимое". Всем желающим расскажут о новейших результатах исследований ученых, которые прольют свет на образования черных дыр в контексте эволюции галактик.