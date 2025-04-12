Барнаульский планетарий открыл сезон астрономических наблюдений. Расписание

Они запланированы на 12, 18, 19, 20, 25, 26 и 27 апреля

12 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: insung yoon / unsplash.com

Барнаульский планетарий 11 апреля открыл сезон любительских астрономических наблюдений, сообщается на странице учреждения в ВК.

Накануне на астроплощадке на проспекте Ленина, 19, наблюдали за Луной, Юпитером и Марсом. До конца месяца там же проведут еще семь встреч.

"Важно: наблюдения проводятся при условии ясного безоблачного неба", – отметили в барнаульском планетарии.

Расписание астрономических наблюдений в Барнауле на апрель 2025 года / vk.com/planetarium22ru

12 апреля в России отмечают День космонавтики. По этому случаю жителей Барнаула и Алтайского края поздравили глава столицы региона Вячеслав Франк, а также губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко.