Звездный туман. Как создавались мифы о космонавтике и где искать "черные дыры" ее истории

Как готовились к полету Гагарина и почему без российских ученых человечество не полетит на Марс

12 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: History in HD / unsplash.com

День космонавтики – это повод не только для гордости за покорителей космических просторов, но и для размышлений о сегодняшнем Дне космонавтики, а также ее истории. Кстати, наша космическая отрасль прекрасно подтверждает известный афоризм, что "Россия – страна с непредсказуемым прошлым", поскольку в ее истории до сих пор немало белых пятен и даже временных провалов, о которых известно немногое.

О малоизвестных страницах истории покорения космоса, фактах и домыслах, а также будущих межпланетных полетах – в материале amic.ru.

Как Запад сомневался в Гагарине

Книг и публикаций по истории отечественной космонавтики выпущено множество. Можно спорить об их качестве, достоверности фактического материала, но события, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли (а он, напомним, состоялся 4 октября 1957 года), освещены достаточно подробно. Другое дело, что советские исследователи чаще всего обходили стороной как ряд неудобных моментов, касавшихся периода, предшествовавшего началу космической эры, так и непосредственно полета Юрия Гагарина.

Эта пустота нередко заполняется мифами, конспирологией. С конца 1980-х читателей пичкали статьями и книгами о "полетах нацистских космонавтов", "советских предшественниках Юрия Гагарина", что, мол, космонавт № 1 – вовсе не № 1 и так далее.

Первоначальные сомнения за рубежом в реальности полета Гагарина возникли в связи с тем, что Советский Союз отказался от публикаций подробных технических данных о произошедшем событии. Это обстоятельство вызвало волну статей в западных изданиях, что миссия "Востока-1" якобы была фальсификацией. Такие материалы горячо принимались западной общественностью, ведь СССР удалось стартовать в космос первым, опередив американцев.

Однако все вопросы тогда были сняты публикацией 22 апреля 1961 года в американской газете The New York Times под названием How U.S. Confirmed Soviet Space Era Feat ("США подтверждают открытие Советами космической эры"). В материале приводились данные военных, ЦРУ, в частности – РЛС дальнего обнаружения в Турции, свидетельствующие, что полет точно состоялся.

Впрочем, спустя несколько десятилетий, в начале 1990-х, эти сомнения удивительным образом возродилась. Венгерский публицист Иштван Немер в 1990 году выпустил книгу "Гагарин – космическая ложь?", ставшую популярной на несколько десятилетий.

Автор собрал вокруг себя большой круг поклонников из многих стран, охотно тиражировавших ее тезисы, а также дополнявших и развивавших концепцию Немера о том, что Гагарин никуда не летал, а первым советским космонавтом был Владимир Ильюшин – сын авиаконструктора Сергея Ильюшина, бюро которого создавало самолеты Ил.

Иштван Немер основывал свою версию на публикации в газете американских коммунистов Daily Worker за 11 апреля 1961 года, где утверждалось, что Ильюшин совершил полет 7 апреля 1961 года на космическом корабле "Россия". Однако издание просто использовало данные о пребывании на орбите корабля "Восток ЗКА № 1" с собакой Чернушкой и аппарата "Спутник-10", транслировавших записи человеческого голоса, действительно принадлежавшего Владимиру Ильюшину.

Справка. 9 марта 1961 года в одновитковый полет вокруг Земли отправился аппарат "Восток ЗКА № 1" с собакой Чернушкой и манекеном "Иваном Ивановичем" на борту. Целью полета была проверка систем корабля и исследования воздействия факторов невесомости на живые организмы. В манекен был вмонтирован магнитофон с записью голоса Владимира Ильюшина. "Спутник-10", стартовавший и приземлившийся 25 марта 1961-го, был прототипом корабля "Восток", на его борту была собака Звездочка, имитирующий космонавта манекен, а также мыши и морские свинки.

Публикации Daily Worker и книги Немера хватило для создания целой конспирологической теории и ее развития – в перестроечные годы появилось немало публикаций о других "настоящих первых космонавтах". Среди них называлось имя Валентина Бондаренко, в реальности умершего 23 марта 1961 года от ожогов, полученных в сурдобарокамере.

Справка. Валентин Бондаренко. Самый молодой член отряда космонавтов СССР. Родился 16 февраля 1937 года в Харькове. Воинскую службу проходил в авиационных частях ВВС Прибалтийского военного округа. В 1960-м был зачислен в отряд космонавтов. С 31 мая 1960-го проходил подготовку к космическому полету на корабле "Восток". Погиб 23 марта 1961-го в результате пожара, возникшего в сурдобарокамере, в которой заканчивалось его десятисуточное пребывание в ходе очередной тренировки. ЧП случилось в НИИ-7 ВВС, ныне Институт авиационной и космической медицины.

Кроме того, за рубежом до сих пор популярны версии о так называемых нулевых космонавтах – тех, кто, мол, опередил Гагарина, но в официальные сводки не попал. Между прочим, косвенными "виновниками" их появления стали журналисты ГДР, опубликовавшие 1 апреля 1958 года в молодежном журнале статью о том, что в космосе уже побывало пять советских граждан. Несмотря на дату публикации, многие любители тайн и загадок восприняли ее со всей серьезностью.

Продолжение последовало 13 декабря 1959 года, когда итальянское агентство Continentale выпустило материал с утверждением, что СССР осуществил несколько запусков пилотируемых кораблей, потерпевших крушение. Приводились даже имена космонавтов, среди них, кстати, "была" одна женщина – Мирия (!) Громова. Правда, приводя технические детали, увлекшиеся акулы пера несколько запутались, что позволило специалистам разоблачить их выдумки.

Вырванные страницы истории

Стоит отметить, что запуск первого спутника Земли, а тем более полет космонавта № 1 были бы невозможны без гигантской подготовительной работы, проделанной Советским Союзом до этих событий. Однако значительная ее часть пришлась на "непопулярный" (после ХХ съезда КПСС) сталинский период, поэтому о ней либо говорили вскользь, либо вовсе предпочитали не упоминать.

Однако с большим трудом поднимаемые из архивов материалы свидетельствуют, что активная подготовка к полету началась уже в 1946 году, когда министр авиационной промышленности Михаил Хруничев направил председателю Совета Министров СССР Иосифу Сталину докладную записку "О рассмотрении предложения Тихонравова и Чернышева о создании ракеты для полета человека на высоту 100–150 километров". Многие из ценных материалов 1946–1957 годов, касающиеся становления советской космонавтики, до сих пор лежат в архивах под "секретными" грифами.

Впрочем, еще раньше, в 1921 году, была образована Газодинамическая лаборатория при РККА, работавшая над созданием жидкостных ракетных двигателей, предназначенных как для военных нужд, так и космических путешествий. В 1933 году лаборатория вошла в состав Реактивного НИИ, в предвоенные годы сосредоточившегося на разработках в интересах армии.

В 1940 году состоялся запуск пилотируемого ракетного планера РП-318, разработанного Сергеем Королевым. Этот корабль называют прародителем сегодняшних шаттлов. Трудно сказать, как далеко продвинулись бы советские ученые, не случись мировая война.

Несколько лет назад журналист amic.ru беседовал с одним из специалистов аппарата Госдумы, который сообщил, что в российском парламенте есть группа неравнодушных депутатов и их помощников, добивающихся раскрытия архивных материалов.

"Люди представляют различные фракции, но все они считают важным дать обществу понимание, что запуск спутника и полет Гагарина – это вершины предшествующего, довольно напряженного процесса, без которого ничего достичь не удалось бы. Работа по выведению материалов на свет идет непросто, дают их неохотно, словно секреты разведки, которые давно уже не секреты", – рассказывал собеседник.

Кто первым вернется на Луну?

В настоящее время главной задачей мировой космонавтики, пожалуй, является возвращение человека на Луну. Только три мировых игрока способны осуществить эту миссию – США, Китай и Россия.

Россия, несмотря на неудачу со станцией "Луна-25", потерпевшей крушение при посадке на земной спутник в августе 2023 года, планирует запустить к нему беспилотный космический корабль в 2028 году, сообщил РИА "Новый день" Герой России, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев.

"Много стран принимают в ней участие и пытаются первыми достичь поверхности Луны, сделать там лунную станцию, используя это не только для научных исследований, но и с целью коммерческой выгоды. Россия также в этом направлении работает. В 2028-м запланирован старт к Луне в беспилотном режиме, дальше будем рассчитывать на то, что туда будут летать и космонавты", – сообщил Прокопьев.

Готовятся к новой "лунной гонке" и американцы – на днях изготовленный в Италии жилой модуль окололунной станции Lunar Gateway был доставлен в США. В Аризоне этот модуль будет соединен с электродвигательным отсеком.

Предполагается, что этот модуль станет первой обитаемой космической станцией на окололунной орбите, а также базой для последующих путешествий к Марсу и, возможно, другим планетам Солнечной системы. Запуск объекта запланирован на конец 2025 года.

В США сегодня идет работа над программой Artemis (Артемида"), которую реализует Национальное космическое агентство NASA. В ней участвует и компания SpaceX (при том, что у Илона Маска есть и ряд собственных проектов, касающихся полетов на Марс и другие небесные тела). Она предусматривает облет Луны корабля с экипажем в апреле 2026-го, а высадку астронавтов – в середине 2027-го.

Китай в настоящее время занимается реализацией четвертого этапа своей лунной программы. Первые три (полеты станций на окололунной орбите, мягкая посадка лунохода на лунную поверхность и доставка лунного грунта на Землю) были успешно реализованы.

Четвертый этап программы КНР предусматривает развертывание роботизированной станции на Южном полюсе Луны, строительство совместно с Россией в 2026–2028 годах Международной лунной станции.

На Марс с мирным атомом

Разумеется, Луной космические полеты не ограничиваются, человечество уже смотрит дальше. Правда, есть серьезное препятствие для миссии к Марсу или другим планетам нашей звездной системы – еще не создана подходящая силовая установка, позволяющая осуществлять такие полеты. В настоящее время работы по созданию такого двигателя, космического ядерного буксира, ведут российские и американские специалисты. Научный и технический потенциал других стран, даже Китая, пока не позволяет это сделать.

Впрочем, Илон Маск в марте заявил, что корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026-го. Если полет окажется успешным, человек сможет ступить на Красную планету уже в 2029-м. Однако к его заявлениям в научном мире относятся, мягко говоря, с большим скепсисом.

8 апреля стало известно, что специалисты американской компании L3Harris Technologies "стоят на пороге создания как ядерных электрических, так и ядерных тепловых двигателей" – об этом изданию Space News заявила президент подразделения космических двигателей и энергетических систем предприятия Кристин Хьюстон.

Российские специалисты с 2009 года работают над созданием транспортно-энергетического модуля, или космического буксира "Зевс", с 2009 года.

В ноябре 2023 года тогдашний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что использоваться установка будет для освоения дальнего космоса в 2030–2040-х годах.

10 апреля 2025-го "Росатом" на своих ресурсах продемонстрировал действующий лабораторный прототип плазменного ракетного двигателя этого буксира. В госкорпорации сообщили, что испытания летного прототипа будут проведены к 2030 году.

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказывал недавно журналисту amic.ru, что ядерный межорбитальный буксир даст возможность перемещаться аппаратам в космическом пространстве на значительно большие расстояния и с более высокой скоростью, чем с использованием химического ракетного двигателя.