В красном зале планируется создание виртуального павильона по технологии кубической проекции

03 апреля 2024, 14:48, ИА Амител

Барнаульский планетарий / Изображения: barnaul.org

В барнаульском планетарии уже провели подготовительную работу для дальнейшего преображения внешнего вида здания и благоустройства прилегающей территории, сообщает мэрия.

На данный момент выполнено техническое обследование здания планетария и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по реставрации фасада и кровли. Также разработан эскизный проект с учетом прилегающей территории.

"В конце апреля будет заключен договор на разработку проекта всего комплекса работ, с учетом благоустроительных", - рассказали в мэрии.

На эскизах видно, что исторический стиль здания будет сохранен. Сделано это в связи с тем, что барнаульский планетарий - объект культурного наследия. Здание дополнят современной подсветкой и проекцией, выводимой на фасад здания - это позволит превратить фасад в интерактивный экран.

Также планируется провести капремонт внутренних помещений. В фойе должны разместиться зона ожидания, гардероб, уютное кафе, фотозоны - это пространство будет использоваться во время проведения культурных мероприятий и праздников.

"Во втором зале (красный зал) планируется создание виртуального павильона по технологии кубической проекции. Здесь зритель будет погружен в невероятную атмосферу космоса, природных ландшафтов и океана", - подчеркнули в мэрии.

На втором этаже планируется разместить сразу два пространства – музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил определить объемы финансирования предстоящих работ и проработать источники финансирования.