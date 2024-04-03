Барнаульский планетарий после капремонта будет погружать людей в атмосферу космоса
В красном зале планируется создание виртуального павильона по технологии кубической проекции
03 апреля 2024, 14:48, ИА Амител
В барнаульском планетарии уже провели подготовительную работу для дальнейшего преображения внешнего вида здания и благоустройства прилегающей территории, сообщает мэрия.
На данный момент выполнено техническое обследование здания планетария и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по реставрации фасада и кровли. Также разработан эскизный проект с учетом прилегающей территории.
"В конце апреля будет заключен договор на разработку проекта всего комплекса работ, с учетом благоустроительных", - рассказали в мэрии.
На эскизах видно, что исторический стиль здания будет сохранен. Сделано это в связи с тем, что барнаульский планетарий - объект культурного наследия. Здание дополнят современной подсветкой и проекцией, выводимой на фасад здания - это позволит превратить фасад в интерактивный экран.
Также планируется провести капремонт внутренних помещений. В фойе должны разместиться зона ожидания, гардероб, уютное кафе, фотозоны - это пространство будет использоваться во время проведения культурных мероприятий и праздников.
"Во втором зале (красный зал) планируется создание виртуального павильона по технологии кубической проекции. Здесь зритель будет погружен в невероятную атмосферу космоса, природных ландшафтов и океана", - подчеркнули в мэрии.
На втором этаже планируется разместить сразу два пространства – музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил определить объемы финансирования предстоящих работ и проработать источники финансирования.
15:33:52 03-04-2024
Да мы, как бы и так все давно немного уже в атмосфере космоса...! Нас бы доставать оттуда!? Этим бы кто занялся, вон планетарий например...?
15:55:55 03-04-2024
Кинотеатр Родина уже подвергался до переезда в него планетария капитальному ремонту, и фасада, и кровли, да и тех. Обследованию.
16:00:38 03-04-2024
ДВМ (15:55:55 03-04-2024) Кинотеатр Родина уже подвергался до переезда в него планетар... Фото посмотри. Фасад не ремонтировали.
16:09:21 03-04-2024
Воздух что-ли будут откачивать из помещения?
16:14:24 03-04-2024
Хитрое заявление. Ведь в космосе нет атмосферы!