В Барнауле возле планетария предложили сделать "космозону" и расширить парковку
Напомним, барнаульский планетарий ждет масштабная реконструкция
10 ноября 2023, 12:30, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили концепцию благоустройства территории вокруг планетария и реконструкции фасада, сообщает мэрия.
На совещании рассмотрели несколько вариантов благоустройства, включающих планировку участка и расширение парковочной зоны вдоль проспекта Ленина.
"В качестве обязательных элементов представлены стенд "Афиша", территория для отдыха посетителей, озеленение", – отметили в мэрии.
На площадке возле планетария предлагается использовать световые проекции на асфальт и фасад, обустроить фотозоны и установить малые архитектурные формы на тему космоса.
Что касается цветовой гаммы фасада планетария, то при выборе оттенков предложили руководствоваться тем, что здание является историческим и относится к объектам культурного наследия.
Напомним, барнаульский планетарий ждет масштабная реконструкция, все работы планируют завершить в 2026 году. В итоге в городе появится новое место притяжения.
14:31:39 10-11-2023
Не появится ли там вместо Планетария со временем очередная церква?
22:34:54 10-11-2023
Зачем парковка вдоль Ленинского? По нему итак невозможно проехать. Не лучше ли сделать парковку вдоль улицы Никитина?