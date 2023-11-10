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В Барнауле возле планетария предложили сделать "космозону" и расширить парковку

Напомним, барнаульский планетарий ждет масштабная реконструкция

10 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В администрации Барнаула обсудили концепцию благоустройства территории вокруг планетария и реконструкции фасада, сообщает мэрия.

На совещании рассмотрели несколько вариантов благоустройства, включающих планировку участка и расширение парковочной зоны вдоль проспекта Ленина.

"В качестве обязательных элементов представлены стенд "Афиша", территория для отдыха посетителей, озеленение", – отметили в мэрии.

На площадке возле планетария предлагается использовать световые проекции на асфальт и фасад, обустроить фотозоны и установить малые архитектурные формы на тему космоса.

Что касается цветовой гаммы фасада планетария, то при выборе оттенков предложили руководствоваться тем, что здание является историческим и относится к объектам культурного наследия.

Напомним, барнаульский планетарий ждет масштабная реконструкция, все работы планируют завершить в 2026 году. В итоге в городе появится новое место притяжения.

Фото с ракетой. Космические корабли "приземлились" возле планетария в Барнауле

Можно увидеть ракетоноситель "Восток" в реальном размере – около 27 метров высотой
НОВОСТИОбщество
Барнаул Благоустройство Планетарий

Комментарии 2

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Гость

14:31:39 10-11-2023

Не появится ли там вместо Планетария со временем очередная церква?

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Змей

22:34:54 10-11-2023

Зачем парковка вдоль Ленинского? По нему итак невозможно проехать. Не лучше ли сделать парковку вдоль улицы Никитина?

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