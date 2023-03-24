Барнаульский полицейский спас женщину, которую сожитель оставил замерзать в лесу

Первой о пропаже женщины полицейским сообщила её мать, после чего участковый, старший лейтенант Алексей Сибирцев, немедленно приступил к поискам

24 марта 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алтайском крае участковый уполномоченный полиции спас женщину, которая почти сутки провела на морозе в лесу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, инцидент произошёл в середине февраля в Борзовой Заимке.

Жительница барнаульского посёлка Борзовая Заимка написала письмо на имя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна с благодарностью в адрес участкового пункта полиции Южный старшего лейтенанта Алексея Сибирцева. В своём письме она подробно раскрыла события того дня, который едва не окончился трагедией.

По её словам, 14 февраля пропала её 36-летняя дочь. Бабушке об этом рассказала старшая внучка, которая заявила, что мама уехала в магазин, но к ночи так и не вернулась. Пенсионерка примчалась к детям, а утром забила тревогу.

"Не знала, куда нужно обращаться, и решила рано утром позвонить участковому Алексею Владимировичу в надежде, что он что-то подскажет в этой ситуации. Участковый очень профессионально и оперативно отреагировал на мой звонок о пропаже дочери. Сразу предпринял все оперативные действия по поиску", – заявила женщина.

Сибирцев передал сообщение о пропавшей без вести и приступил к поискам. Хотя семья и состояла на учёте в органах внутренних дел, оставить женщина своих детей одних, особенно малолетнюю девочку, не могла, считает участковый. По этой причине он предположил, что что-то произошло.

От матери пропавшей мужчине стало известно, что накануне её дочь уезжала вместе с гражданским мужем. Сам он утром следующего дня, с её слов, ненадолго появился по месту жительства, однако на вопрос, где дочь, толком ничего не ответил, упомянув только что-то про лес, и покинул жилище. Определив примерное место, участковый начал поиски и спустя некоторое время нашёл её живой. Женщина сидела в сугробе, практически не подавая признаков жизни. Она не могла говорить или двигаться, а от переохлаждения у неё начался жар.

"Он её практически на себе нёс около четырёх километров по железнодорожным путям до автомобиля, так как на автомобиле не было возможности проехать", – отметила мать пострадавшей.

Медики, которые приехали на место, подтвердили, что женщину ждала смерть, если бы её вовремя не нашёл участковый. Выяснилось, что в тот вечер между сожителями произошёл конфликт. Мужчина высадил попутчицу из машины в лесу и уехал. Женщина пешком пыталась добраться до дома, однако в темноте пошла не в том направлении, в итоге заблудилась и когда совсем замёрзла и силы покинули просто села в снегу недалеко от железной дороги. Там её и обнаружил сотрудник полиции.

Женщину госпитализировали. Несмотря на то, что в больнице она пробыла недолго, до сих пор проходит лечение, поскольку получила обморожение. Её гражданский муж теперь является фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью").