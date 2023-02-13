Полез первым. Полицейский спас мальчика, забравшегося на строительный кран в Барнауле

Старший лейтенант Павел Матвеенко прибыл на место и, увидев силуэт подростка на кране, решил не дожидаться прибытия спасателей

13 февраля 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю раскрыла подробности инцидента с несовершеннолетним, который проник на стройплощадку на площади Баварина и забрался на башенный кран. Как рассказали в ведомстве, ранним утром подросток ушёл из дома в школу, однако до образовательного учреждения не добрался.

Родители забили тревогу и обратились в полицию. Старший лейтенант Павел Матвеенко тут же отправился к дому родителей. В ходе разговора с матерью полицейский попросил женщину ещё раз набрать номер сына. На этот раз мальчик взял трубку и рассказал, что находится "на кране около Оби".

Узнав это, Матвеенко сразу же отправился на Речной вокзал и уведомил об инциденте спасателей. Прибыв к крану, полицейский увидел там ребёнка и решил самостоятельно взобраться к нему. Поднявшись до самой высокой точки, правоохранитель увидел замёрзшего мальчика – он еле мог говорить от сковавшего его холода. Выяснилось, что подросток больше часа просидел на объекте. Взяв его на руки, мужчина спустился с ним в открытую кабину машиниста.

Вместе они дождались приезда спасателей, на мальчика надели страховку и спустили вниз, на землю. После чего передали бригаде скорой помощи для медицинского осмотра. Сейчас подростку ничего не угрожает.